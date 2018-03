Przełącznik TP-Link T1600G-18TS

Rozwój przedsiębiorstw i coraz większe oczekiwania użytkowników biznesowych powodują, że rośnie zapotrzebowanie na urządzenia pozwalające rozbudować w firmach infrastrukturę sieciową. Z myślą o użytkownikach biznesowych, TP-Link wprowadził do oferty zarządzalny przełącznik typu Smart - T1600G-18TS, który zaspokoi potrzeby małych i średnich firm.

TP-Link T1600G-18TS jest następcą popularnego TL-SG2216. Przełącznik znajdzie zastosowanie w sieciach wymagających gigabitowego połączenia. W porównaniu do poprzednika została zwiększona jego przepustowość oraz szybkość przekierowywania pakietów. Urządzenie łączy w jednej obudowie 16 popularnych portów typu RJ45 oraz dwa gigabitowe sloty SFP. Porty SFP umożliwiają integrację z istniejącą siecią za pomocą infrastruktury światłowodowej. Uzyskamy tym sposobem pełny 16-portowy przełącznik Gigabit RJ45 połączony ze szkieletem sieci. Jest to idealne rozwiązanie dla firm z sektora SMB lub operatorów ISP, dla których może on służyć jako przełącznik dostępowy.

Duża pamięć i wydajny procesor przełącznika gwarantują stabilny przepływ danych, a rozbudowana funkcja QoS dla warstw L2-L4 umożliwia jednoczesne płynne transmisje danych, VoIP oraz prowadzenie video-konferencji. Funkcja QoS pozwala także określić priorytety ruchu sieciowego z poziomu administratora. Jak w każdym przełączniku TP-Link z serii Smart mamy do dyspozycji obsługę VLAN, izolacji portów czy agregacji połączeń LACP. Dodatkowo, w oparciu o priorytet portów oraz standardy 802.1P i DSCP, urządzenie umożliwia hierarchizowanie połączeń. TP-Link T1600G-18TS pozwala także na routing statyczny oraz IGMP Snooping, które umożliwiają efektywne zarządzanie przepływem danych i nie obciążają sieci.