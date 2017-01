Premiery QNAP na CES 2017

Firma QNAP wybrała targi CES 2017 w Las Vegas na miejsce premiery całej gamy innowacyjnych rozwiązań NAS – wśród prezentowanych podczas imprezy nowości są urządzenia wyposażone w złącze Thunderbolt 3, rewolucyjną technologię Thunderbolt-to-Ethernet (T2E) Converter, funkcję nadawania/strumieniowania na żywo transmisji wideo w rozdzielczości 4K, rewolucyjne aplikacje Internet of Things oraz wszechstronne urządzenia łączące funkcje NAS-a oraz czytnika/nagrywarek nośników optycznych (np. Blu-ray). Przedstawiciele firmy podkreślają, że wielkość i różnorodność premier na CES jest dowodem na gotowość QNAP do wprowadzania przełomowych nowości przeznaczonych zarówno dla użytkowników korporacyjnych i biznesowych oraz domowych.

QNAP zaprezentował nową serię docenianych przez klientów urządzeń Thunderbolt NAS – wyposażając je w najnowszą wersję tej technologii, czyli Thunderbolt 3. Nowość obsługuje znacznie szybszą niż poprzednie modele transmisję danych, co czyni idealnym towarzyszem najnowszych komputerów z serii MacBook Pro, oferując ich użytkownikom unikalny zestaw funkcji, przestrzeń dyskową oraz niezawodność – czyli cechy kluczowe dla profesjonalistów zajmujących się np. tworzeniem i edycją materiałów wideo 4K lub 3D. Innowacyjny T2E Converter (dostępny w systemie QTS 4.3) pozwala na wygodne łączenie sieci Thunderbolt oraz Ethernet, czyniąc tym samym Thunderbolt NAS natywnym adapterem Thunderbolt-to-Ethernet.

Kompletny zestaw narzędzi dla Internetu Rzeczy

Nowością jest również QIoT Suite – narzędzie do tworzenia aplikacji dla Internetu rzeczy będące uzupełnieniem i rozwinięciem zaprezentowanych wcześniej QIoT Containers (pozwalających na tworzenie prywatnej chmury IoT). QIoT Suite dostarcza użytkownikom dodatkowe, praktyczne moduły pozwalające na łatwe projektowanie, tworzenie i testowanie usług Internetu Rzeczy. Na CES 2017 QNAP prezentuje również urządzenie QBoat (czyli QTS IoT Server wykorzystujący układ Intel AnyWAN SoC GRX750), pozwalające na łączenie oraz zarządzanie aplikacjami, usługami i urządzeniami Internetu Rzeczy. Goście odwiedzający stoisko firmy mogą również zapoznać się z możliwościami QNAP IFTTT Agent. Prezentowany będzie tam również nowy, jednozatokowy (przystosowany do montażu dysku 2,5”) model TGX-150 NAS, który wyposażono w układ Intel AnyWAN SoC GRX750 oraz wbudowaną bramę sieciową z bezprzewodowym punktem dostępowym.

Wideotransmisje 4K na żywo

Transmisje na żywo, pozwalające na podejmowanie interakcji z widzami w czasie rzeczywistym są doskonałym narzędziem do komunikowania się z klientami oraz zwiększania ich zaangażowania – dlatego z tej formy komunikacji coraz chętniej korzystają firmy. QNAP DJ2 Live jest opartą na prywatnej chmurze platformą nadawczą, obsługującą transmisje na żywo w rozdzielczości do 4K i pozwalającą na przechowywanie wszystkich materiałów wideo właśnie w prywatnej chmurze (czyli własnym, bezpiecznym i pojemnym urządzeniu QNAP NAS). Aplikacja obsługuje również transmisje do zewnętrznych usług wideo – np. YouTube oraz Facebook. QNAP prezentuje DJ2 Live na targach wraz ze specjalnymi okularami smart, pozwalającymi na poznanie pełnych możliwości tego rozwiązania również w przypadku transmisji mobilnych.

NAS obsługujący napędy optyczne

QNAP zaprezentował również urządzenie TVS-882BR – NAS-a wyposażonego w zatokę 5,25”, pozwalającą na instalowanie napędów optycznych, co zapewnia użytkownikowi dodatkową metodę kopiowania danych z płyt na dyski urządzenia. Wśród obsługiwanych napędów znalazły się m.in. Blu-ray Disc oraz nagrywarki kompatybilne z BDXL.

Nowe rozwiązania do monitoring - QVR Pro

QVR Pro integruje profesjonalny, oferowany przez QNAP system QVR bezpośrednio do systemu operacyjnego QTS. Dzięki temu użytkownicy mogą np. nie tylko wydzielić dedykowaną przestrzeń dyskową NAS-a dla danych z monitoringu, ale również wygodnie nią zarządzać z poziomu QTS. Innowacja ta pozwala również na zwiększenie wydajności podczas odtwarzania i eksportowania materiałów wideo, zapewnia spójny interfejs aplikacji do monitoringu z poziomu różnych platform i urządzeń, pozwala na automatyzowanie procesu dodawania kamer i zarządzania nimi, a także ułatwia zarządzanie zdarzeniami.

16-zatokowy Xeon D Super NAS

Na stoisku firmy zaprezentowano również przeznaczony dla najbardziej wymagających użytkowników korporacyjnych model TS-1685, wyposażony w procesor Intel Xeon D. Urządzenie obsługuje 16 dysków (12 zatok 3,5” na dyski przeznaczone do przechowywania danych oraz 4 zatoki 2,5” na nośniki SSD). Sześć portów M.2 oraz zastosowanie technologii QNAP Qtier umożliwiają korzystanie z SSD caching, co czyni TS-1685 idealnym rozwiązaniem do wdrażania wirtualnych środowisk z wykorzystaniem Virtualization Station, Container Station lub rozwiązań wirtualizacyjnych innych dostawców. Trzy złącza PCIe zapewniają użytkownikom pełną swobodę w zakresie dopasowania urządzenia do swoich specyficznych potrzeb – dzięki możliwości instalowania np. adapterów 10/40 GbE, kart graficznych, dysków PCIe NVMe SSD czy kart USB 3.1.

Stoisko firmy QNAP na targach CES 2017: The Sands Expo, poziom 2, stoisko 41169. 201 Sands Ave, Las Vegas.