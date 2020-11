Premiera NZXT H510i Mass Effect - limitowana obudowa dla fanów gry studia BioWare

NZXT H510i Mass Effect to najnowszy, siódmy projekt z serii CRFT by NZXT. Tym razem limitowana do pięciuset sztuk seria czerpie inspirację z legendarnej zbroi N7 dostępnej w grze Mass Effect. Dzięki niej fani mogą wyrazić siebie w wyjątkowy sposób.

NZXT H510i Mass Effect to obudowa midi tower opracowana wspólnie ze studiem BioWare. Bazę w barwach włókna węglowego przełamano czerwonymi i białymi pasami. Mają one naśladować kultową, dostępną w grze zbroję N7. Tym samym gracze mają okazję pokazać swoją pasję i zbudować PC zawsze gotowy do bitwy.

Front obudowy NZXT H510i Mass Effect zdobi logo N7, a do kompletu producent dokłada dwustronną zawieszkę. Z jednej strony ma ona symbol Renegatów, podczas gdy z drugiej umieszczono emblemat Idealistów. Użytkownicy mogą więc precyzyjnie określić barwy, z którymi się identyfikują.

W pozostałych aspektach obudowa NZXT H510i Mass Effect oferuje komplet rozwiązań znanych z modelu bazowego. Wykonana ze stali konstrukcja posiada duże okno z hartowanego szkła, które pozwala na ekspozycję zainstalowanych podzespołów. Producent ułatwia montaż chłodzeń wodnych, zarówno AiO jak i customowych pętli, dokładając zdejmowalny wspornik. Z kolei system zarządzania okablowaniem ma sprawić, że optymalne ich ułożenie będzie proste i intuicyjne.

Na pokładzie nie zabrakło wbudowanego huba dla wentylatorów oraz podświetlanych pasów RGB LED, którymi można zarządzać z poziomu darmowej aplikacji NZXT CAM. Obudowa NZXT H510i Mass Effect ma również panel I/O, który obejmuje porty USB 3.1 gen 2 (typu C), USB 3.1 gen 1 i wyjście słuchawkowe. Wewnątrz jest przestrzeń na wysokie chłodzenia powietrzne (do 165 mm), karty graficzne o długości do 381 mm i siedem kart rozszerzeń PCI-Express.

Obudowa NZXT H510i Mass Effect trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych tygodni w cenie około 950 zł. Podobnie jak pozostałe konstrukcje NZXT CRFT, tutaj również nakład będzie ograniczony. Do globalnego obiegu trafi zaledwie 500 sztuk, co fani gry powinni wziąć pod uwagę składając zamówienia.

Dane techniczne:

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 210 x 460 x 428 mm

• materiał: stal, hartowane szkło

• waga: 6,8 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 381 mm (lub 325 mm w przypadku korzystania z chłodzenia AiO)

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok na napędy dyskowe:

o 2,5”: 2+1

o 3,5”: 2+1

• miejsca na wentylatory:

o 2 x 120/140 mm z przodu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

o 1 x 120/140 mm na górze

o 1 x 120 mm z tyłu (zainstalowany 1 x 120 mm AER F120 Case)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, do 280 mm

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.1 Gen 1 (typ A)

o 1 x USB 3.1 Gen 2 (typ C)

o 1 x wyjście słuchawkowe