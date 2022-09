Premiera: INNO3D prezentuje karty graficzne GeForce RTX 4090 i RTX 4080

Firma INNO3D zapowiedziała właśnie autorskie karty graficzne GeForce RTX 4090, RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB. Modele należeć będą do serii iCHILL Frostbite, Black, iCHILL X3 oraz X3/OC. Mają one zapewnić kilka kosmetycznych ulepszeń i jeszcze wyższą wydajność w stosunku do wersji referencyjnych.

Karty graficzne NVIDIA RTX 40 oparte są na nowej architekturze Ada Lovelace, która powinna zapewnić nowy poziom wydajności w grach i renderowaniu. Układy zostały wyprodukowane w procesie technologicznym TSMC 4N i wyróżniają się m.in. rdzeniami RT 3. generacji czy rdzeniami Tensor 4. generacji. Co więcej, jednostki obsługują szereg nowych technologii, jak np. DLSS 3. Nową generację kart GeForce RTX 40 rozpoczynają modele RTX 4090, RTX 4080 16 GB i RTX 4080 12 GB.



Firma INNO3D planuje wydanie następujących kart graficznych z serii RTX 40:

• RTX 4090/4080 16GB iChill Frostbite

• RTX 4090/4080 16GB iChill Black

• RTX 4090 iChill X3

• RTX 4080 16 GB/12 GB iChill X3

• RTX 4090 X3, X3OC

Modele iChill Frostbite otrzymają sprawdzone chłodzenie wodne z podświetleniem LED ARGB. Będą one przeznaczone dla entuzjastów, którzy nie uznają żadnych kompromisów. Warianty iChill Black zaoferują hybrydowe rozwiązanie chłodzące, które ma zapewniać cichy przepływ powietrza i optymalne temperatury GPU. Układy iChill X3 to nieco bardziej klasyczne karty graficzne, które otrzymają chłodzenie z trzema wentylatorami o średnicy 98 mm oraz efektowne podświetlenie LED ARGB. Modele X3 / X3 OC to z kolei proste, choć ciągle szybkie jednostki o bardziej stonowanej stylistyce.

Firma INNO3D nie ujawniła jeszcze dokładnych specyfikacji oraz cen wspomnianych kart graficznych. Spodziewamy się, że modele RTX 4090 trafią do sprzedaży w październiku, natomiast układy RTX 4080 pojawią się w listopadzie.