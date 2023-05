Premiera: Genesis Thor 303 TKL Silent Switch — klawiatura mechaniczna z przełącznikami Outemu Peach Silent

Genesis Thor 303 TKL to popularna i ceniona klawiatura mechaniczna ze średniej półki cenowej. Graczy powinna więc zainteresować jej nowa wersja Thor 303 TKL Silent Switch, która — jak wskazuje nazwa — wyróżnia się wyjątkowo cichymi przełącznikami.

Genesis Thor 303 TKL Silent Switch to klawiatura mechaniczna Hot Swap z wymiennymi przełącznikami Outemu Peach Silent. Jak twierdzi producent, przełączniki te wyróżniają się szybką reakcją, punktem aktywacji kliku 2 mm, wymaganą siłą nacisku wynoszącą jedynie 40 g i żywotnością aż do 50 milionów kliknięć. Co więcej, mają one generować dźwięk cichszy o 20% w porównaniu do klasycznych przełączników Outemu Brown, co szczególnie docenią gracze lubujący się w nocnych sesjach gamingowych.

Całość została zamknięta w aluminiowej obudowie przystosowanej do intensywnego użytkowania. W tej klasie produktu nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB, które dodatkowo zostało wzbogacone o efekt PRISMO. Warto dodać, że użytkownik ma do wyboru aż 25 trybów iluminacji. Co więcej, za pomocą dodatkowego oprogramowania do gier możliwe jest tworzenie własnych makr.

Genesis Thor 303 TKL Silent Switch wyróżnia się również nasadkami klawiszy z nadrukiem w technologii „Double injection”, funkcją N-Key rollover, wbudowaną pamięcią, a także multimedialnymi klawiszami funkcyjnymi. Produkt posiada też antypoślizgowe gumowe nóżki, które z pewnością przydadzą się podczas szczególnie intensywnych sesji. Klawiatura jest przystosowana do współpracy z systemami operacyjnymi Android i Windows 7/8/10/11.

Klawiatura mechaniczna Genesis Thor 303 TKL Silent Switch trafia do polskich sklepów w prognozowanej cenie 249 zł.