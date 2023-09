Premiera: Cooler Master zapowiada serię komponentów i urządzeń peryferyjnych inspirowanych grą Street Fighter 6

Firma Cooler Master ogłosiła właśnie historyczne partnerstwo z CAPCOM. Efektem współpracy ma być ekskluzywna linia komponentów i urządzeń peryferyjnych opartych na motywie z gry Street Fighter 6.

Niniejsza zapowiedź stanowi formę celebracji premiery najnowszej gry z serii Street Fighter. Cooler Master skrupulatnie zaprojektował szereg urządzeń peryferyjnych wyróżniających się podświetleniem LED RGB i motywami nawiązującymi do postaci z gry, dzięki czemu nowe produkty powinny zapewnić wciągające wrażenia z gry.

„Cooler Master i CAPCOM mają prawie taką samą bogatą historię i długowieczność w swoich dziedzinach, co sprawia, że to partnerstwo jest naturalnym połączeniem talentu, innowacji i głębokiego zrozumienia naszych odbiorców” – powiedział Jimmy Sha, dyrektor generalny Cooler Master. „Razem z CAPCOM stworzyliśmy produkty, które odzwierciedlają serce i duszę Street Fighter 6, oferując fanom wyjątkową okazję połączenia miłości do gry ze swoim zestawem gamingowym”.

Linia produktów Cooler Master z serii Street Fighter 6 obejmuje fotel Calibre X2 SF6 Limited Edition, zestaw słuchawkowy CH331 SF6 Edition, klawiaturę CK570 SF6 Edition, chłodzenia procesora Hyper 212 Halo SF6 i MasterLiquid 360L Core SF6 AIO, mysz MM310 SF6 Edition, podkładkę pod mysz MP511 SF6 Edition, zasilacz MWE Gold V2 SF6 oraz obudowę TD500 Mesh V2 SF6 Edition.

Nowa ekskluzywna kolekcja komponentów i peryferiów z linii Street Fighter 6 będzie dostępna w sprzedaży jeszcze we wrześniu. Ponadto w nadchodzących miesiącach firma Cooler Master będzie gospodarzem wielu rozdań nagród, dzięki którym fani będą mieli szansę zdobyć wymienione powyżej produkty z nowej limitowanej serii.