Premiera: Cooler Master Synk X — innowacyjny fotel oferujący nowy poziom immersji

Cooler Master już kilka miesięcy temu zapowiadał swój niecodzienny fotel Synk X z efektami haptycznymi. Dopiero dziś jednak nadszedł dzień oficjalnej premiery tego intrygującego fotela.

Cooler Master Synk X opisywany jest przez producenta jako wieloplatformowe krzesło haptyczne zapewniające nowy poziom immersji. Wszystko dzięki przekształcaniu fal dźwiękowych w wibracje oraz dostarczaniu użytkownikowi wrażeń dotykowych w czasie rzeczywistym. Produkt powinien więc mocniej angażować w wirtualne otoczenie. Mimo gamingowego charakteru został on dostosowany do obsługi różnych rodzajów platform, jak np. telewizorów, komputerów PC czy nawet urządzeń mobilnych.

Fotel wyróżnia się regulowaną, ergonomiczną konstrukcją, która ma być zdolna do wytrzymywania długich godzin pod obciążeniem z działającą haptyką. Każdy powinien być w stanie dostosować krzesło do swoich preferencji. Produkt wyposażono w regulowane oparcie o maksymalnym kącie pochylenia 135°, podłokietniki 4D, a także dwustopniowy wysuwany podnóżek. Co więcej, zostało ono pokryte oddychającą tkaniną, która powinna zapewnić użytkownikowi odpowiedni komfort.

Do ważnych cech fotela Cooler Master Synk X należy zaliczyć również wbudowany interfejs sterowania typu All-in-One, który posłuży nie tylko do wyboru źródła dźwięku, ale również do ustawienia poziomu efektów haptycznych czy głośności słuchawek. Synk X posiada także autorski system ARGB Halo Illumination oraz baterię o pojemności 5200 mAh, która powinna zapewnić nawet do 8 godzin ciągłego odtwarzania muzyki. Fotel jest dostępny w kolorze czarnym i szarym.

Fotel Cooler Master Synk X został wyceniony na 1239 € i jest już dostępny w wybranych sklepach w Polsce.