Prekursor polskiego Internetu prosi o pomoc dla ciężko chorego syna

Tadeusz Węgrzynowski - autor pierwszego polskiego e-maila i człowiek, który w latach

90. podłączał Polskę do sieci - zwraca się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc i wsparcie finansowe. Chce uratować życie ciężko chorego na białaczkę syna Dominika.

Dominikowi już raz udało się pokonać chorobę. Kiedy 12 lat temu zachorował na białaczkę, Internet był dla lekarzy źródłem wiedzy w zakresie najnowszych badań i terapii. Po dwóch latach leczenia Dominik powrócił do zdrowia. Przez kolejnych 10 lat mógł prowadzić normalne, aktywne życie. Skończył studia, realizował swoje pasje, snuł plany na przyszłość. Niestety nieoczekiwanie choroba znów dała o sobie znać. Stan zdrowia Dominika dramatycznie się pogorszył. Od trzech tygodni przebywa on w szpitalu na oddziale zamkniętym. Rodzina nie może go zobaczyć nawet przez szybę. Doraźnie Dominik poddawany jest ciężkiej chemioterapii. Jednak to nie wystarczy. Teraz by zwalczyć chorobę, potrzebny jest przeszczep szpiku kostnego i terapia bardzo drogim, nierefundowanym przez NFZ, lekiem nowej generacji. Lek ten jest skuteczny przy nawrocie białaczki. Całkowity koszt terapii wynosi 880 tys. złotych.

"Chcemy uratować życie naszego syna. Nie mamy jednak środków na tak kosztowną terapię. Dlatego zwracamy się z prośbą o pomoc. Wdzięczni będziemy za każdą wpłatę, nawet najdrobniejszą. Stan naszego syna jest bardzo poważny, a czas szybko ucieka" - mówi Tadeusz Węgrzynowski.

Wszyscy, którzy chcieliby pomoc Dominikowi Węgrzynowskiemu mogą to zrobić przekazując wpłatę na konto Fundacji Kawałek Nieba lub poprzez zbiórkę pieniędzy na portalu siepomaga.pl prowadzonego przez Fundację Siepomaga.

Link do fundacji: www.kawalek-nieba.pl/dominik-wegrzynowski/

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”:

Bank BZ WBK

Numer konta: 31 1090 2835 0000 0001 2173 1374

Tytułem: “1711 pomoc dla Dominika Węgrzynowskiego”

Wpłaty zagraniczne:

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”:

PL31109028350000000121731374

swift code: WBKPPLPP

Bank Zachodni WBK

Title: “1711 Help for Dominik Wegrzynowski”

Link do zbiórki pieniędzy na portalu siepomaga.pl: siepomaga.pl/dominik