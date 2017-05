Predator X27 oraz Z271UV - nowe monitory od Acera

Firma Acer wprowadziła na rynek dwa nowe monitory komputerowe z rodziny Predator. Jeden z nich będzie oferował rozdzielczość 2560 x 1440 pikseli i zakrzywiony ekran, a drugi zapewni nam jakość 4K.



Obydwa przedstawione produkty wykorzystują technologię Quantum Dot, która sprawia, że gama wyświetlanych kolorów jest jeszcze większa. Dodatkowo eliminuje to niedoskonałość obrazu w Nvidia G-Sync. Funkcja Nvidia ULMB ma być odpowiedzialna za ostry i realistyczny obraz. Oba monitory oferują kamerkę do śledzenia wzroku, która usprawni rozgrywkę. Predator Z274UV zapewnia 130% pokrycia przestrzeni SRGB. Jego zakrzywiony ekran 1800R ma czas reakcji 1 ms i obsługuje częstotliwość 165 Hz. Z tyłu mamy dostępny port DisplayPort, HDMI, wyjście audio oraz cztery porty USB 3.0. Dźwięk będzie wydobywał się z głośników o mocy 7 W z technologią Acer TrueHarmony. Monitor można pochylić od -5 do 25 stopni w zakresie +/- 30 stopni, a także podnieść go o 12 cm.



Model X27 otrzyma matrycę 27 cali o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Czas reakcji wynosi 4 ms. Oferuje on technologię Acer HDR Ultra, która zapewnia optymalną jakość kontrastu HDR. Data wprowadzenia obu modeli na rynek nie jest jeszcze znana.