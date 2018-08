Prawdopodobny wygląd PCB w GTX 2080 / 1180

W sieci, za pośrednictwem jednego z użytkoników portalu VideoCardz ukazały się zdjęcia przedstawiające prawdopodobny wygląd płytki drukowanej najnowszej karty graficznej od NVIDIA – mowa tu o GTX 2080 lub 1180 (w zależności jakie nazewnictwo zostanie przyjęte przez producenta). Dzięki tym dwóm obrazkom można wywnioskować kilka ciekawych szczegółów na temat nadchodzącego flagowca „zielonych”.

Po pierwsze, zacznijmy od zasilania – widać miejsce dla wtyczek 8+6 pin (ale 6-pin może zostać usunięte lub niewykorzystywane – w GTX 1080 jest tylko jedna, 8-pinowa wtyczka zasilania - mało prawdopodobne jest by następca zużywał więcej prądu), widać także 10-fazowy układ zasilania VRM oraz 8 lub 16 GB pamięci GDDR6. Amerykański producent prawdopodobnie zastosuje także slot do konfiguracji SLI, co pozwoli na implementację technologii NVLINK.

Przewidziane miejsce dla procesora graficznego wydaje się dosyć małe, co może zwiastować że umieszczany tam będzie rdzeń GV104. Logo NVIDIA nad slotem PCI-E wskazuje, że mamy tu do czynienia z autorską, referencyjną i – wszystko wskazuje na to że – gotową konstrukcją.

