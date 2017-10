Poznaj tablety, które sprostają oczekiwaniom całej rodziny

Do portfolio marki Lenovo w Polsce dołączyły cztery tablety z serii Tab 4. Wśród nich znalazły się następujące modele: Tab 4 8, Tab 4 8 Plus, Tab 4 10 oraz Tab 4 10 Plus. Urządzenia zostały zaprojektowane tak, aby sprostać oczekiwaniom zarówno dorosłych, jak i najmłodszych użytkowników. Te wielofunkcyjne tablety będą idealnym rozwiązaniem dla domu, w którym potrzeby poszczególnych domowników różnią się od siebie, a poczucie prywatności odgrywa dużą rolę.

Odpowiedni dla każdego

Tablety z rodziny Tab 4 zostały zaprojektowane tak, aby każdy domownik mógł z nich korzystać bez ograniczeń i z zachowaniem pełnej prywatności. Na urządzeniach można zakładać oddzielne konta, a następnie instalować na każdym z nich wybrane przez siebie aplikacje i przechowywać osobiste pliki. Od teraz użytkownicy nie muszą obawiać się, że ktoś przeczyta ich notatki albo zainstaluje niechciane gadżety. Tę funkcjonalność z pewnością docenią rodzice niesfornych maluchów, które potrafią w ułamku sekundy umieścić w koszu zawartość całego tabletu. Co więcej, wersje Lenovo Tab 4 8 Plus i Lenovo Tab 4 10 Plus zostały dodatkowo wyposażone w bezpieczny czytnik linii papilarnych. Dzięki tej funkcji prywatność zyskuje nowy wymiar.



Na najwyższym poziomie

Oglądanie filmów, przeglądanie zdjęć i serfowanie po internecie od teraz będzie prawdziwą przyjemnością. W modelach Tab 4 8 i 10 znajdziemy wyświetlacze HD 1280x800 pikseli, zaś w wersjach z Plusem ekrany FHD 1920x1200 pikseli. Matryce urządzeń, wykonane w technice IPS, zapewniają szerokie kąty widzenia, bardzo dobre odwzorowanie i intensywność kolorów. Dodatkowo przód, jak i tył tych drugich został pokryty odpornym na zarysowania i stłuczenia ochronnym szkłem. Całe seria Tab 4 to także fantastyczny dźwięk w technologii Dolby Atmos® wydobywający się z dwóch głośników stereo. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się przestrzennym dźwiękiem i najlepszymi doznaniami podczas odtwarzania muzyki, oglądania filmów i grania. Głęboki i mocny dźwięk idzie w parze z wydajnością urządzeń, tak aby sprostać wszystkim codziennym wyzwaniom. Modele Tab 4 w wersji 8 i 10 posiadają procesory Qualcomm Snapdragon 425 z układem graficznym Adreno 308 i 2GB RAM. Dodatkowo wyposażone są w 16 GB pamięci wewnętrznej z opcją rozszerzenia do 128 GB za pomocą karty microSD. W wersjach premium z Plusem zastosowano układy Qualcomm Snapdragon 625 2.0 GHz z grafiką Adreno 506, które poradzą sobie z najbardziej wymagającymi aplikacjami, od tych specjalistycznych do czysto rozrywkowych. Pojemność pamięci operacyjnej wersji Tab 8 Plus i 10 Plus to 4GB, zaś wewnętrznej 32 GB, także z opcją powiększenia za pomocą karty microSD.

W zakresie łączności modele Tab 4 8 i 10 oferują moduł WiFi w standardzie 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, radio FM, a także opcjonalne modemy 4G LTE, w wersji z 8-calowym ekranem – dual nano SIM, zaś 10-calowy – single nano SIM. Modele premium oferują dwuzakresową sieć WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, GPS, radio FM. Model 8-calowy dostępny jest z modemem 4G LTE dual nano SIM, zaś 10-calowy z single SIM.

W urządzeniach zastosowano litowo-polimerowe ogniwa baterii odpowiednio o pojemności 4850 mAh w konstrukcjach 8-calowych i 7000 mAh w 10-calowych. Dzięki temu tablety mogą pracować nawet do 20 godzin na jednym ładowaniu i ponad 10 godzin w trybie odtwarzania wideo.

Minimalistyczny design

Nowe tablety od Lenovo charakteryzują się mocnymi parametrami, ale są też niezwykle smukłe i lekkie. Wersja Tab 4 8 ma wymiary 211x124x8,2 mm i waży zaledwie 310 gramów, natomiast Tab 4 10 to 247x170x8,4 mm, o wadze 505 gramów. Zmieszczą się do każdej torebki, czy dziecięcego plecaka, nie powodując zbytniego dodatkowego obciążenia. Modele z Plusem odróżnia jeszcze bardziej nowoczesne wzornictwo. Pokrycie obudowy z przodu i tyłu szkłem idealnie współgra z wyjątkowo smukłą i lekką konstrukcją. Wraz ze zmianą kąta patrzenia na powierzchni eleganckiej obudowy powstaje odblask przypominający zorzę polarną. A wymiary wersji premium? Lenovo Tab 4 8 Plus ma 210,6x123x7 mm i waży 300 gramów, a Tab 4 10 Plus ma wymiary 247x173x7,1 mm i waży 475 gramów. Okazuje się, że szkło nie tylko nie dodaje uroku, ale też jest delikatnie lżejsze.



Tablety z akcesoriami

Do nowej serii Tab 4, Lenovo stworzyło zestawy akcesoriów dedykowane dzieciom oraz profesjonalistom. Pierwszy z nich - Kids Pack, zawiera gumową, kolorową, osłonę chroniącą urządzenie przed wstrząsami, bezpieczny dla dziecięcych oczu filtr niebieskiego światła oraz komplet odpornych na zarysowania naklejek 3M. Co więcej, oprócz zewnętrznych akcesoriów, ważna jest możliwość założenia na urządzeniu konta Kid’s Account, w którym dziecko znajdzie mnóstwo rozwijających materiałów, a jego przeglądarka będzie wypełniona wyłącznie bezpiecznymi treściami. Materiały na koncie Kid’s Account są dobierane w ramach specjalnej platformy KIDOZ. Zespól specjalistów KIDOZ składający się z pedagogów i specjalistów wybiera odpowiednie treści - najlepsze gry, witryny internetowe i nagrania wideo – zapewniając dzieciom wartościową, bezpieczną i ekscytującą rozrywkę. Zestawy Kids Pack dostępne są zarówno dla 8, jak i 10 calowych konstrukcji.





Drugim z zestawów akcesoriów jest Productivity Pack z klawiaturą Bluetooth, która w łatwy sposób przekształca tablety z serii Tab 4 w urządzenia 2w1, a także spełnia rolę ochronnego etui na tablet. Takie rozwiązanie na pewno zostanie docenione przez dojrzałych konsumentów, którzy tablet wykorzystują do pracy bądź nauki. Zestaw rozwija interfejs systemu Android oferując pasek narzędzi do szybkiego przełączania aplikacji, obsługę wielu okien jednocześnie, a także optymalizację działania myszy i klawiatury, stając się wszechstronnym narzędziem pracy dla dorosłych i nastolatków. Zestaw dostępny jest dla modeli z 10-calowymi wyświetlaczami.



Lenovo Tab 4 8 dostępny jest w sklepach w cenie 649 zł w wersji WiFi i 799 zł w wersji LTE.

Lenovo Tab 4 10 dostępny jest w sklepach w cenie 749 zł w wersji WiFi i 899 zł w wersji LTE.

Lenovo Tab 4 8 Plus dostępny jest w sklepach w cenie 1399 zł.

Lenovo Tab 4 10 Plus dostępny jest w sklepach w cenie 1399 zł w wersji WiFi i 1599 zł w wersji LTE.