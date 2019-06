PowerWalker zaprezentował nowoczesne UPS-y dla domu i biura

Nowoczesne i eleganckie wzornictwo sprawia, że seria VI CSW nadaje się szczególnie do użytku domowego oraz biurowego.

PowerWalker VI CSW to seria interaktywnych zasilaczy UPS, którą cechuje zastosowanie nowinek technologicznych oraz eleganckiego wzornictwa. Zintegrowana funkcja AVR i czysta fala sinusoidalna zapewniają stabilne działanie sprzętu elektronicznego podczas przerwy w dostawie prądu lub wahań napięcia. Funkcje UPS mogą być monitorowane poprzez interfejs USB za pośrednictwem komputera, bez użycia dedykowanego oprogramowania.

Seria PowerWalker VI CSW dzieli się na pięć wariantów mocy znamionowej: 900W, 720W, 600W, 480W oraz 320W. Każde urządzenie posiada dwa porty ładowania USB (2.1A) umiejscowione na froncie. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja panelu przedniego, umożliwia dostęp do komory baterii, ułatwiając jej ewentualną wymianę. UPS-y PowerWalker wyposażono w zabezpieczenie przed przeciążeniem, rozładowaniem oraz przeładowaniem.

Wstępną diagnostykę można przeprowadzić za pośrednictwem odczytania informacji wyświetlanych na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Informuje on użytkownika m.in. o napięciu wejściowym i wyjściowym, obciążeniu (VA lub W), pojemności akumulatora, szacowanym czasie pracy oraz sygnalizuje potencjalne błędy.

Producent zapewnia, że prostota użytkowania sprawia, iż urządzenia serii VI CSW są idealnym rozwiązaniem dla świata biznesu oraz zaawansowanych użytkowników. Z powodzeniem mogą służyć do zasilania stacji roboczych, lokalnych dysków sieciowych typu NAS oraz urządzeń peryferyjnych. Równie dobrze zasilacze awaryjne PowerWalker sprawdzą się w salonie, zabezpieczając system audio, telewizor, konsolę do gier i wiele innych urządzeń służących do rozrywki.

Dane techniczne serii PowerWalker VI CSW:

• Moc znamionowa: 1500VA, 1200 VA, 1000 VA, 800 VA, 600 VA

• Współczynnik mocy wyjściowej: 0.60

• Zakres napięcia wejściowego: 170-280 VAC

• Nominalne napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Czas ładowania: 6-8h (do 90%)

• Głośność: < 40dB

• Połączenia i komunikacja:

- Wyjścia CEE 7/5 (Type E): x4 (model CSW FR)

- Wejście: CEE 7/7 (model CSW FR)

- Wyjścia IEC C13: x8 (model CSW IEC)

- Wejście: C14 (model CSW IEC)

- Wyjścia CEE 7/3 (Type F): x4 (model CSW)

- Wejście: CEE 7/7 (model CSW)

• Port USB

• Wsparcie HID

• Ochrona RJ-45/RJ-11

• Waga: 13.1 kg

• Wymiary: 99 x 280 x 410 mm

• Zawartość opakowania: UPS, instrukcja, przewód USB