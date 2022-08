PowerWalker VI MS - seria sprawdzonych biurowych zasilaczy UPS

PowerWalker VI MS to seria biurowych zasilaczy awaryjnych, które wyróżniają się m.in. ośmioma gniazdami czy wbudowanym regulatorem napięcia. W skład tej rodziny produktów wchodzą trzy modele: VI 600 MS, VI 800 MS oraz VI 1000 MS.

Zasilacze PowerWalker z linii VI MS zostały wykonane w technologii line-interactive. Oferują one osiem gniazd z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, z czego cztery zapewniają zasilanie awaryjne dla krytycznych obciążeń. Ważną funkcją produktów jest AVR (Automatic Voltage Regulation), dzięki której można być spokojnym o czystą i stabilną moc wyjściową podczas przerw w dostawie prądu lub wahań napięcia. Praca zasilacza UPS może być monitorowana i sterowana za pośrednictwem portu USB. Obsługiwane jest oprogramowanie Human Interface Device (HID), choć nie jest ono niezbędne do kontrolowania urządzenia.



Konstrukcja z wieloma gniazdami sprawia, że zasilacze PowerWalker VI MS najlepiej sprawdzają się w zastosowaniach domowych lub biurowych przy zabezpieczeniu komputerów, stacji roboczych czy serwerów. Co więcej, dzięki dostępnemu złączu USB typu A (2,1 A) urządzenia mogą posłużyć np. do ładowania smartfona. Warto dodać, że na wyposażeniu produktów znajdują się specjalne uchwyty umożliwiające montaż na ścianie.



W ofercie producenta znajdziemy trzy modele: VI 600 MS, VI 800 MS oraz VI 1000 MS. Różnią się one przede wszystkim pojemnością energetyczną, a także zastosowanymi akumulatorami. Klienci mogą wybrać zasilacze z typem wyjścia F (niemieckim) lub E (polskim).

Dane techniczne produktów znajdują się poniżej:

• PowerWalker VI 600 MS

• PowerWalker VI 800 MS

• PowerWalker VI 1000 MS

Zasilacz PowerWalker VI 600 MS dostępny jest w polskich sklepach w cenie od ok. 350 zł. Model VI 800 MS kosztuje od ok. 380 zł, a topowy wariant VI 1000 MS można nabyć za ok. 400 zł.