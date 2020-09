PowerWalker VI MS - funkcjonalne źródło energii i dla domowego PC, i dla biurowej stacji roboczej

PowerWalker VI MS to nowa seria zasilaczy UPS do domów i małych biur. Urzekać ma przede wszystkim ich praktyczność. Oferują one osiem gniazdek, ochronę sieci LAN, port USB do ładowania urządzeń i pozwalają na łatwą wymianę ogniw. A to wszystko w kompaktowej obudowie z opcją montażu na ścianie.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI MS to konstrukcje typu line-interactive. Producent wyposażył je w osiem gniazdek. Cztery z nich oferują podtrzymanie zasilania dla kluczowego sprzętu, pozostałe można wykorzystać jako źródło energii dla mniej krytycznych urządzeń. UPS-y będą dostępne w wariantach o mocy od 360 W do 600 W, a każdy z nich ma moduł AVR automatycznie regulujący napięcie. Powinny więc sprawdzić się w roli źródła energii dla również mocniejszych PC i stacji roboczych wraz z peryferiami.



Zasilacze UPS PowerWalker VI MS posiadają gniazda LAN, dzięki którym mogą chronić domowe urządzenia sieciowe. Umieszczony na górnej ściance port USB (2.1 A) pozwala na ładowanie urządzeń, np. smartfonów czy tabletów. Drugie złącze USB, znajdujące się z boku obudowy, umożliwia monitoring parametrów pracy UPS-a. Dzięki wsparciu interfejsu HID, nie jest do tego celu potrzebne dodatkowe oprogramowanie. Jeśli jednak użytkownik zechce z takowego skorzystać, producent udostępnia aplikację ViewPower.

Według zapewnień producenta, zasilacze awaryjne PowerWalker VI MS pozwalają na łatwą wymianę ogniw na nowe. Dodatkowym udogodnieniem ma być możliwość montażu UPS-ów na blatach biurek i ścianach. Tym samym mogą one znaleźć się niemal wszędzie tam, gdzie listwy zasilające. Seria PowerWalker VI MS ma trafić do sklepów w ciągu kilku najbliższych tygodni. Dostępne będą modele z gniazdami typu F (Schuko), E (francuskie) i G (UK). Ceny poszczególnych wariantów nie zostały na razie ujawnione.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna:

o PowerWalker VI 600 MS: 600 VA / 360 W;

o PowerWalker VI 800 MS: 800 VA / 480 W;

o PowerWalker VI 1000 MS: 1000 VA / 600 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 170 - 280 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz

• Porty:

o USB ze wsparciem HID - komunikacja

o USB - do ładowania urządzeń (5 V / 2.1 A)

o zabezpieczenie przeciwprzepięciowe Ethernet

• gniazdka:

o 8 x typu F (Schuko) lub E (francuskie) lub G (UK)

• Zastosowane ogniwa:

o PowerWalker VI 600 MS: 1 x 7 Ah / 12 V

o PowerWalker VI 800 MS: 1 x 9 Ah / 12 V

o PowerWalker VI 1000 MS: 1 x 9 Ah / 12 V

• Czas ładowania: 6 - 8 godzin do 90%