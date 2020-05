PowerWalker VI GX - seria zasilaczy UPS dla graczy

Zasilacze awaryjne to nie tylko nieodzowny element krytycznej infrastruktury IT w biurach. To także… niezbędnik zapalonych graczy. Tam, gdzie milisekundy przestoju mogą kosztować wygraną lub skutkować utratą postępu, z pomocą przychodzi firma PowerWalker z serią zasilaczy awaryjnych VI GX.

PowerWalker VI GX to adresowana do graczy seria zasilaczy awaryjnych o topologii line-interactive. Charakteryzują się one krótkim czasem przełączania w tryb podtrzymania, który typowo wynosi od dwóch do ośmiu milisekund, oraz szerokim zakresem dostępnych mocy. Najmocniejszy model z serii PowerWalker VI 2200 GX oferuje 1200 W, co powinno wystarczyć do zasilenia najwydajniejszych zestawów gamingowych.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI GX zostały wyposażone w port USB, który można wykorzystać do kontroli parametrów urządzeń. Podstawowe dane są prezentowane także na wbudowanych wyświetlaczach LCD. Dwa dodatkowe gniazda USB umiejscowiono na froncie, dając użytkownikom możliwość łatwego ładowania urządzeń, np. smartfonów czy myszek. Prezentowane UPS-y zapewniają również ochronę przeciwprzepięciową podłączonego sprzętu i przewodowych sieci LAN.

Producent zadbał także o to, aby UPS-y nie były uciążliwe dla użytkowników. Modele o mocy do 720 W włącznie mają całkowicie pasywne chłodzenie. Natomiast najmocniejsze urządzenia, dostarczające 960 W i 1200 W, wyposażono w wentylatory, które przy obciążeniu poniżej 50% pracują z minimalną prędkością obrotową. Dopiero powyżej tej wartości lub gdy napięcie w baterii znacząco spadnie aktywne chłodzenie przyspiesza.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI GX wyposażono w wydajne ładowarki, które uzupełniają energię do poziomu 90% w czasie od dwóch do czterech godzin. Producent przygotował wersje z gniazdkami typu F (Schuko), typu E (używane m.in. w Polsce) oraz IEC 13. Chętni na zakup bez problemu znajdą wybrane warianty w sklepach. Sugerowane ceny detaliczne prezentują się następująco:

• PowerWalker VI 650 GX - 349 zł

• PowerWalker VI 850 GX - 399 zł

• PowerWalker VI 1200 GX - 649 zł

• PowerWalker VI 1600 GX - 769 zł

• PowerWalker VI 2200 GX - 849 zł



Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna:

o PowerWalker VI 650 GX: 650 VA / 360 W;

o PowerWalker VI 850 GX: 850 VA / 480 W;

o PowerWalker VI 1200 GX: 1200 VA / 720 W;

o PowerWalker VI 1600 GX: 1600 VA / 960 W;

o PowerWalker VI 2200 GX: 2200 VA / 1200 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 2 - 8 ms, nie więcej niż 10 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 172 - 280 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 V (+/- 10%), +/- 1 Hz

• Porty komunikacyjne: USB ze wsparciem HID

• Czas ładowania: 2-4 godz. do 90% (niezależnie od modelu)