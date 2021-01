PowerWalker VI CSW - funkcjonalne i kompaktowe zasilacze UPS z czystą sinusoidą

PowerWalker VI CSW to seria zasilaczy awaryjnych, które mają sprawdzić się w domach i małych biurach. Oprócz kompaktowych rozmiarów, oferują czystą sinusoidę na wyjściu i posiadają ładowarki USB. Dzięki wielu wariantom mocy i typów gniazdek, każdy powinien znaleźć model na miarę potrzeb.

PowerWalker VI CSW to zasilacze UPS, które dzięki niewielkim gabarytom powinny przypaść do gustu użytkownikom domowym i posiadaczom małych biur. Można je wykorzystać do zasilania sprzętów takich jak stacje robocze i gamingowe czy urządzenia sieciowe, które są wrażliwe na jakość prądu. Producent zadbał bowiem o czystą sinusoidę na wyjściu i wyposażył je w automatyczny regulator napięcia. Czas potrzebny na przejście w tryb podtrzymania zazwyczaj wynosi sześć milisekund.



W parze z parametrami idzie funkcjonalność. Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CSW mają po dwa porty USB, które można wykorzystać do ładowania np. smartfonów i tabletów. O stanie urządzenia informuje ekran LCD znajdujący się na przedniej ściance. Jednocześnie frontowy panel ma zapewniać łatwy dostęp do komory baterii. W przyszłości można więc wymienić akumulatory na nowe zamiast inwestować w kolejne urządzenie, ograniczając tym samym wpływ na środowisko naturalne.

Dzięki obecności portu USB z interfejsem HID zasilacze UPS PowerWalker VI CSW nie wymagają do komunikacji żadnego dodatkowego oprogramowania. Do zarządzania i monitoringu parametrów pracy urządzenia użytkownik może wykorzystać przygotowaną przez producenta, darmową aplikację ViewPower.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI CSW są dostępne w polskich sklepach. Zainteresowani mają do wyboru następujące warianty:

• PowerWalker VI 600 CSW FR o mocy 360 W w cenie ok. 550 zł;

• PowerWalker VI 800 CSW FR o mocy 480 W w cenie ok. 650 zł;

• PowerWalker VI 1000 CSW FR o mocy 600 W w cenie ok. 750 zł;

• PowerWalker VI 1200 CSW FR o mocy 720 W w cenie ok. 800 zł;

• PowerWalker VI 1500 CSW FR o mocy 900 W w cenie ok. 900 zł;