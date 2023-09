PowerWalker VI 3000 RLP — topowy przedstawiciel kompaktowej serii zasilaczy UPS

PowerWalker ma w swojej ofercie wiele cenionych zasilaczy awaryjnych. Jednym z nich jest model VI 3000 RLP wyróżniający się nie tylko wysoką wydajnością energetyczną, lecz również niewielkimi gabarytami.

PowerWalker VI 3000 RLP to zasilacz typu Line-Interactive z automatycznym regulatorem napięcia. Całość pełni rolę menedżera kontaktów elektrycznych. Wydajność energetyczna tego modelu wynosi 3000 VA / 2700 W, a współczynnik mocy wyjściowej zasilacza to 0,9. Jak deklaruje producent, sprawność zasilacza w trybie LINE (pełnego obciążenia) ma wynosić aż 98,8%.

Rozmiary opisywanego produktu to 610x438x88 mm, a zatem można go umieścić nawet w trudno dostępnych miejscach (np. pod ladą). Co jednak najważniejsze, zasilacz może być zdalnie konfigurowany przez aplikację PowerMaster. Użytkownik jest w stanie bezprzewodowo zaplanować zdalne przełączanie, restart czy reorganizację harmonogramu dla każdego z dostępnych gniazd.

PowerWalker VI 3000 RLP wyróżnia się także obrotowym wyświetlaczem LCD, portem USB z technologią Human Interface Device (HID), inteligentnym gniazdem dla kart komunikacyjnych oraz portem RS232 do komunikacji z serwerem. Warto dodać, że czas działania urządzenia może być dodatkowo wydłużony dzięki łatwo wymienialnym zestawom Battery Pack.

Zasilaczy PowerWalker VI 3000 RLP jest dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 3680 zł. Do zestawu dodane zostały specjalne uchwyty montażowe.