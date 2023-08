PowerWalker VI 2000 RLP — kompaktowy zasilacz UPS o dużej wydajności energetycznej

PowerWalker VI RLP to seria zasilaczy awaryjnych o niewielkich gabarytach, która składa się z trzech modeli różniących się wydajnością energetyczną. Środkowy model VI 2000 RLP stanowi propozycję, która powinna zadowolić każdego użytkownika.

PowerWalker VI 2000 RLP to zasilacz typu Line-Interactive o wysokości 2U, którego zadaniem jest pełnienie roli menedżera kontaktów elektrycznych. Zasilacz charakteryzuje się wydajnością energetyczną na poziomie 2000 VA / 1800 W, współczynnikiem mocy wyjściowej o wartości 0,9 i czystą falą sinusoidalną. Takie parametry pracy powinny w zupełności wystarczyć do zapewnienia typowych obciążeń w stresowych sytuacjach.

Ważną zaletą urządzenia jest możliwość jego zdalnej obsługi. Model VI 2000 RLP może być bezprzewodowo konfigurowany przez aplikację PowerMaster, za pomocą której można zaplanować zdalne przełączanie, restart, jak również reorganizację harmonogramu dla każdego z dostępnych gniazd. Nic nie stoi więc na przeszkodzie, by zasilacz ulokować nawet w trudno dostępnych miejscach, zwłaszcza, że w zestawie znaleźć można specjalną tacę do zarządzania kablami oraz dodatkowe uchwyty do montażu.

PowerWalker VI 2000 RLP obsługuje zestawy wymienialnych akumulatorów Battery Pack, za pomocą których można samodzielnie wydłużyć czas pracy urządzenia. Na wyposażeniu urządzenia znalazł się również ekran LCD, port USB z technologią Human Interface Device (HID), inteligentne gniazdo dla kart komunikacyjnych oraz port RS232 do komunikacji z serwerem. Istotną zaletą produktu może okazać się również opcja wyboru prądu ładowania.

Zasilacz PowerWalker VI 2000 RLP jest dostępny w polskich sklepach w cenie od ok. 2480 zł.