PowerWalker VI 1000 RLP — zasilacz awaryjny o niewielkich gabarytach

Kilka miesięcy temu marka PowerWalker zaprezentowała nową serię kompaktowych zasilaczy UPS o oznaczeniu VI RLP. Podstawowym i zarazem najbardziej przystępnym modelem z tej rodziny jest wariant wyróżniający się mocą pozorną 1000 VA.

PowerWalker VI 1000 RLP to zasilacz awaryjny typu Line-Interactive o wysokości 2U, który ma świetnie sprawdzić się w roli menedżera kontaktów elektrycznych. Urządzenie może być zdalnie obsługiwane przez aplikację PowerMaster oferującą bezprzewodowe przełączanie, restart, a także organizację harmonogramu dla każdego z dostępnych gniazd.

Zasilacz charakteryzuje się współczynnikiem mocy wyjściowej o wartości 0,9 i czystą falą sinusoidalną, a więc użytkownik powinien być spokojny o zapewnienie odpowiednich obciążeń w typowych warunkach. Jak zakłada producent, sprawność modelu VI 1000 RLP przy pełnym obciążeniu w trybie LINE ma wynosić 98,8%, natomiast w trybie bateryjnym 82,3%.

PowerWalker VI 1000 RLP obsługuje zestawy wymienialnych akumulatorów Battery Pack, co oznacza, że użytkownik może być w stanie samodzielnie wydłużyć czas pracy urządzenia. Zasilacz wyróżnia się także obrotowym ekranem LCD, portem USB z technologią Human Interface Device (HID), inteligentnym gniazdem dla kart komunikacyjnych oraz portem RS232 do komunikacji z serwerem. Istotną zaletą produktu ma być również opcja wyboru prądu ładowania.

Według producenta zasilacz pod obciążeniem ma wydzielać hałas do 40 dB, jednak w trybie liniowym wentylator może pozostać wyłączony. W zestawie z urządzeniem można znaleźć m.in. specjalną tacę do zarządzania kablami oraz dodatkowe uchwyty do montażu urządzenia np. pod ladą lub stołem. Całość cechuje się wymiarami 430 x 438 x 88 mm.

Zasilaczy PowerWalker VI 1000 RLP jest dostępny w polskich sklepach w cenie ok. 1730 zł.