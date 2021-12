PowerWalker VI 1000 GXB FR - ochrona w modnej szacie

Zasilacz PowerWalker VI 1000 GXB FR to UPS, który ma nie tylko ratować graczy w razie braku zasilania, ale i zrywać ze stereotypami. Projektanci starali się pokazać, że to nie jest tylko przerośnięty powerbank. Sprzęt oferuje więc m.in. odczepiany ekran, pozwalający na monitoring PC czy customizowane podświetlenie RGB.

PowerWalker VI 1000 GXB FR to zasilacz awaryjny typu line-interactive. Oferuje on moc 600 W, a więc jest w stanie podtrzymać przy życiu zarówno gamingowe pecety i konsole, jak i niezbędny podczas gry osprzęt. Jednocześnie, dzięki podświetleniu RGB LED, może on współtworzyć klimat gamingowego wnętrza. Sprzęt pozwala na dostosowanie barwy iluminacji tak, aby uzyskać spójną całość z pozostałymi elementami wystroju. Podświetlenie LED może też informować o trybie pracy zasilacza.



Tym, co dodatkowo wyróżnia UPS PowerWalker VI 1000 GXB FR jest odłączany panel LCD. Pełni on funkcje pilota do sterowania sprzętem oraz informacyjną, prezentując parametry pracy urządzenia. Użytkownik może jednak przekształcić go w panel pokazujący takie dane jak temperatura CPU, jego taktowanie czy obciążenie. Ekran ma wbudowany akumulator i moduł Bluetooth do komunikacji z bazą na odległość do sześciu metrów. Jest więc możliwość postawienia go np. na biurku, by był w zasięgu wzroku.



Oprócz funkcjonalnych dodatków, UPS PowerWalker VI 1000 GXB FR ma oferować przede wszystkim wysokiej jakości napięcie. Na pokładzie znalazł się moduł AVR odpowiadający za jego automatyczną regulację, a na wyjściach należy oczekiwać czystej sinusoidy. Jednostka powinna więc sprawdzić się jako źródło energii dla najbardziej kapryśnych PC czy urządzeń sieciowych. Nie zapomniano o zabezpieczeniu sieci LAN, jak również portach USB typu A i C do ładowania urządzeń takich jak smartfony czy tablety.

Dzięki obecności gniazda USB z interfejsem HID, zasilacz nie wymaga dodatkowego oprogramowania by komunikować się z komputerem. Dla tych, którzy chcieliby kontrolować jego parametry z poziomu aplikacji, producent udostępnia nieodpłatnie program ViewPower. Konstrukcja oznaczona symbolem FR oferuje sumarycznie cztery gniazda typu E. Dwa z nich oferują ochronę przeciwprzepięciową, dwa kolejne podtrzymują dodatkowo zasilanie w razie braku napięcia w sieci.

Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 1000 GXB FR jest już dostępny w sprzedaży i kosztuje około 950 złotych.

Dane techniczne:

• Moc pozorna / moc czynna: 1000 VA / 600 W;

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: typowo 6 ms

• Zakres napięcia wejściowego: 162 - 290 VAC

• Napięcie wyjściowe: 230 VAC

• Porty komunikacyjne: USB

• Czas ładowania: 6-8 godz. do 90%

• gniazdka:

o 4 x francuskie (E)

o RJ45/RJ11

• wymiary (S x W x G) i waga: 99 x 280 x 308 mm, 9,2 kg;

• Zastosowane ogniwa i czas podtrzymania: 1 x 12 V / 9 Ah;

o czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 7 min

o czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu: 2,18 min