PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 - trójfazowe zasilacze UPS o jednostkowym współczynniku mocy

PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 to seria profesjonalnych zasilaczy awaryjnych dla środowisk komercyjnych. UPS-y oferują podwójną konwersję i blisko stu procentową sprawność. Do tego dochodzą precyzyjna regulacja napięcia (1%) i moduł SNMP, który jest w standardzie i pozwala na zdalną kontrolę.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 to konstrukcje wykonane w topologii online. Producent zastosował tu technologię podwójnej konwersji i trójpoziomową topologię inwerterową. W praktyce sprawność jednostek ma wynosić od 95,5% w trybie liniowym do 98,5% w trybie ECO. Współczynnik mocy w każdym z modeli wynosi 1. Moc pozorna oferowana przez UPS-y przekłada się więc jeden do jednego na moc czynną - każdy 1 VA daje 1 W.

W swoich materiałach producent podkreśla elastyczność i wysoką gęstość mocy. Zasilacze awaryjne PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 mają charakteryzować się bardzo dobrym stosunkiem oferowanej mocy do fizycznych gabarytów jednostek. Niemal wszystkie modele pozwalają też na dostosowanie liczby modułów baterii, z 32 do 40 sztuk. Trójstopniowa konstrukcja i opcja dostosowania napięcia ładowania mają przełożyć się na dłuższą żywotność akumulatorów.

Domyślnie każdy zasilacz awaryjny PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 ma wbudowaną kartę SNMP, która pozwala na zdalną kontrolę i monitoring sprzętu. Można do tego celu wykorzystać przygotowaną przez firmę aplikację ViewPower. Wśród dostępnych portów znalazły się USB, EPO, wyjście terminala i jeden slot na karty rozszerzeń. Dla wygody użytkowania projektanci dodali dotykowe panele LCD, dzięki którym można zmieniać ustawienia i przeglądać aktualne parametry.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 mogą działać równolegle. Producent dopuszcza zestawienie do trzech urządzeń jednocześnie. Dodatkowo na żądanie może zmodyfikować jednostki tak, by zawierały np. transformatory izolujące.

Zasilacze UPS PowerWalker VFI CPG PF1 3/3 są już oferowane przez polskich sprzedawców. Ceny zaczynają się od około 11000 zł za bazowy model o mocy 10 kW, a kończą na poziomie około 56000 zł za wariant dysponujący mocą 80 kW.

Dane techniczne wspólne dla modeli z serii VFI CPG PF1 3/3:

• Moc pozorna / moc czynna: od 10 kVA / 10 kW do 80 kVA / 80 kW

• Praca równoległa: tak, do 3 sztuk

• Czas przełączania w tryb podtrzymania: 0 (zero) ms

• Zakres napięcia wejściowego:

o 190 - 520 VAC (3 fazy) przy obciążeniu 50%

o 305 - 478 VAC (3 fazy) przy obciążeniu 100%

• Napięcie wyjściowe: 3 x 400 V (3P+N); (208) / 220 / 230 / 240 VAC (P-N)

• Zniekształcenia harmoniczne THDv - wyjściowe: do 2% (obciążenie liniowe) lub do 4% (obciążenie nieliniowe)

• Efektywność: 95,5% przy pełnym obciążeniu liniowym

• Porty komunikacyjne: wyjście terminala, EPO, USB, slot na moduły rozszerzeń

• Liczba obsługiwanych baterii: 32 - 40 x 12 V (dla modeli powyżej 10 kVA / 10 kW)