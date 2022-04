PowerWalker VFI 10000 ICT IoT 3/3 – trójfazowy zasilacz awaryjny ze zdalną obsługą

PowerWalker VFI 10000 ICT IoT 3/3 to trójfazowy zasilacz awaryjny, charakteryzujący się możliwością zdalnej obsługi i monitoringu z poziomu smartfona lub komputera. Oferuje on sprawność wynoszącą 100% oraz pełną integrację wewnątrz infrastruktury sieciowej.

PowerWalker VFI 10000 ICT IoT 3/3 to zasilacz typu online, który pozwala na zasilenie urządzeń w chwili wystąpienia spadku napięcia w sieci, z opóźnieniem równym 0 ms. Zastosowano tutaj autotransformator AVR, który umożliwia uzyskanie docelowego napięcia wyjściowego niezależnie od charakterystyki zasilania sieciowego. Jak deklaruje producent, współczynnik mocy (Power Factor) urządzenia wynosi 1.0, co oznacza, że moc znamionowa 10000 W zasilacza odpowiada mocy pozornej wynoszącej 10000 VA. UPS działający domyślnie w trybie 3 fazy – 3 fazy (wejście-wyjście) może działać alternatywnie w układzie 3/1 oraz 1/1.

Urządzenie należy do linii VFI ICT/ICR IOT 3/3, której niewątpliwą zaletą jest integracja z chmurą. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, monitoring oraz obsługa działania zasilacza awaryjnego może być przeprowadzana zdalnie. Służy do tego aplikacja WinPower View, dostępna na smartfony z systemem Android i iOS oraz na komputery osobiste. To usprawnienie w sposób istotny ułatwi pracę administratorów odpowiedzialnych za działanie UPS-a, a także pozwala na przewidzenie dostępnego czasu działania zasilania awaryjnego.

Połączenie zasilacza awaryjnego z Internetem realizowane jest poprzez złącze RJ-45, zlokalizowane z tyłu obudowy. Opcjonalnie producent przewiduje możliwość wyposażenia go w moduł WLAN, który pozwoli na nawiązanie połączenia bezprzewodowego. Ponadto został on wyposażony w port USB, RS 232, styki bezpotencjałowe, a także port EPO umożliwiający szybkie odcięcie urządzeń od zasilania.

Choć zasilacz VFI 10000 ICT IoT 3/3 posiada wbudowane akumulatory, producent przewidział możliwość rozbudowania układu poprzez podłączenie do niego maksymalnie sześciu zewnętrznych modułów Battery Pack. Rozwiązanie to pozwala na przedłużenie czasu pracy odbiorników w trybie awaryjnego zasilania przy jednoczesnej redukcji kosztów inwestycji.

Firma PowerWalker zadbała o żywotność akumulatorów poprzez wprowadzenie oprogramowania sterującego sposobem ładowania. Zgodnie z deklaracjami producenta, technologia Optimized Battery Management (OBM) ma pozwolić na wydłużenie czasu życia akumulatora aż do 50%, dzięki inteligentnej pracy wydajnej ładowarki.

Zasilacz PowerWalker VFI 10000 ICT IoT jest dostępny w sprzedaży w cenie ok. 12 000 zł.