PowerWalker Solar Inverter 10-15k SVN - 3-fazowe inwertery z funkcją ładowarki solarnej

W ofercie firmy PowerWalker można teraz znaleźć nowe inwertery solarne Solar Inverter 10-15k SVN przeznaczone do sieci fotowoltaicznej On-grid. Urządzenia wyróżniają się dużą mocą szczytową oraz kilkoma przydatnymi funkcjami.

Modele PowerWalker Solar Inverter 10-15k SVN są zgodne z niemieckimi standardami VDE. Pełnią one rolę inwertera, baterii solarnej i ogólnego systemu zarządzania akumulatorami przy ciągłym zasilaniu. Urządzenia zostały wyposażone dotykowy ekran LCD, za pomocą którego użytkownik jest w stanie dostosować np. prąd ładowania czy priorytet ładowarki wedle własnych potrzeb. Bez względu na wybraną moc inwertera, oba produkty cechują się sprawnością trybu LINE / ECO na poziomie 93% oraz sprawnością trybu bateryjnego 91%.



Zarówno PowerWalker Solar Inverter 10k SVN, jak i Solar Inverter 15k SVN wyróżniają się pełną sinusoidą na wyjściu, 3-fazową konfiguracją oraz pełną obsługą dedykowanych banków energii (ESS) LiFe Battery System. Oba inwertery powinny sprawdzić się w roli centrum do sprawowania kontroli nad energią produkowaną przez panele solarne lub energią zmagazynowaną w akumulatorach lub bankach ESS. Produkty mogą pracować w trzech trybach: Grid-tie z podtrzymaniem bateryjnym (możliwe cztery ustawienia), Grid-tie (oddawanie energii do sieci) oraz Off-grid (możliwe trzy różne ustawienia).



Inwerter PowerWalker Solar Inverter 10k SVN został wyceniony na ok. 3700 euro. Model Solar Inverter 15k SVN kosztuje ok. 4400 euro.