PowerWalker LiFe Battery 48-100 - modułowy bank energii ESS o kompaktowych rozmiarach

Firma PowerWalker oferuje nie tylko popularną linię inwerterów solarnych czy innych urządzeń do zarządzania energią. W ofercie tego producenta znajduje się także bank energii ESS LiFe Battery 48-100, funkcjonujący jako scentralizowane rozwiązanie zasilania.

PowerWalker LiFe Battery 48-100 to bank energii cechujący się modularną konstrukcją umożliwiającą łatwą rozbudowę aż do 10 jednostek (maks. 50 kWh). Całość składa się z akumulatorów litowo-jonowych. Ważną cechą urządzenia jest funkcja szybkiego ładowania (nawet do 100 A), jak również jego długa żywotność obejmująca 6000-8000 cykli ładowania, co może przełożyć się na nawet 18-letni cykl życia produktu. Ponadto opisywany bank energii odznacza się szczytowym prądem rozładowania na poziomie 192 A (przez 1 minutę), a także stopniem ochrony IP20.



Model LiFe Battery 48-100 wyróżnia się niewielkimi gabarytami. W wersji z jednym modułem zasilającym urządzenie mierzy zaledwie 185 x 540 x 320 mm i waży tylko 48 kg. Zestaw jest kompatybilny ze wszystkimi inwerterami firmy PowerWalker. Ważną cechą produktu jest również liniowy czas podtrzymywania energii, dzięki czemu użytkownik nigdy nie powinien doświadczyć nierównego działania urządzenia.



Reasumując, omawiany model oferuje możliwość magazynowania energii solarnej i gwarantuje oszczędność pieniędzy, dzięki wykorzystywaniu zmagazynowanej energii do samodzielnej konsumpcji. Co więcej, w awaryjnych sytuacjach całość może posłużyć jako zapasowe źródło zasilania.

Bank energii ESS PowerWalker LiFe Battery 48-100 został wyceniony na ok. 2665 euro.