Firma PowerColor przygotowuje się do wprowadzenia na rynek karty graficznej RX 580 Red Devil. Model ten trafi do sklepów w dwóch wersjach - standardowej oraz Golden Sample.



PowerColor RX 580 Red Devil Golden Sample będzie produktem, który zajmie w obudowie dwa i pół slotu, a model Red Devil potrzebować będzie tylko dwa sloty. Karty będą pracowały z takim samym taktowaniem, ale będą miały różnie przygotowane systemy chłodzenia. Oba oczywiście będzie łączyła czerwono-czarna kolorystyka. Producent nie podał jeszcze zegarów rdzenia i pamięci, ale wydaje się, że Golden Sample będzie taktowany wyżej. Zdjęcie z boku pokazuje właśnie ten model i ma on dwa dodatkowe gniazda zasilania 6 i 8 pin. Dodajmy, że Radeony RX 480 wyposażone są w jedno gniazdo 8-pin.



Nowa karta ma mieć 6 fazową sekcję zasilania i będzie w pełni autorską konstrukcją. Za chłodzenie będzie odpowiadał cooler zbudowany z pięciu miedzianych ciepłowodów i dwóch dużych wentylatorów. Na karcie umieszczono dwa przełączniki: od kontroli podświetlenia i od przełączenia BIOSu (ustawienie OC i Silent).