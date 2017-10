Polska premiera rodziny przełączników NETGEAR Gigabit Ethernet

Na polskim rynku pojawiły się najbardziej wszechstronne, idealne dla każdego środowiska przełączniki. Od teraz konfigurowanie i monitorowanie sieci za pomocą jednego ekranu z dowolnego zakątka na świecie nie stanowi najmniejszego problemu.

Rodzina przełączników GC110, GC110P, GC510P oraz GC510PP jest pierwszą, która umożliwia konfigurację i zarządzanie z każdego miejsca. Wystarczy aplikacja NETGEAR Insight, aby wykonać prostą konfigurację, a następnie monitorować urządzenia i zarządzać nimi zdalnie lub w chmurze.

Konfiguracja przełączników jest niezwykle nowoczesna i przejrzysta. Co ważne, modele GC110, GC110P oraz GC510P nie posiadają wentylatorów, dzięki czemu są całkowicie bezgłośne. Z kolei model GC510PP jest wyposażony w dyskretnie pracujący wentylator.

Warto także wspomnieć o dedykowanych portach SFP zapewniających połączenie światłowodowe na dużym dystansie oraz możliwość nadmiarowego połączenia z przełącznikiem centralnym.

Nie bez znaczenia jest tu także zautomatyzowana wieloplatformowa konfiguracja ustawień sieci VLAN, usług QoS, list ACL, agregacji łączy oraz portów PoE. Automatyczne przyłączanie i bezdotykowa konfiguracja zaś pozwalają na dodawanie kolejnych urządzeń do sieci w celu automatycznego dziedziczenia parametrów konfiguracji sieciowej dla bezproblemowej integracji.

Co ważne, przełączniki obsługują pełen zestaw zaawansowanych funkcji przełączania L2 - zarówno dla prostych sieci, jak i tych wysoce złożonych. Ponadto zostały opracowane tak, aby spełniać obecne i przyszłe wymagania sieci konwergentnej.

Na koniec warto dodać, iż model GC110P (62 W) wyposażony jest w porty PoE (802.3af), podczas gdy modele GC510P (134 W) i GC510PP (195 W) obsługują PoE+ (802.3at) w przypadku istniejących lub przyszłych urządzeń o zwiększonym poborze mocy.

Cena przełącznika NETGEAR GC110 to ok. 515 złotych netto.

Cena przełącznika NETGEAR GC110P to ok. 750 złotych netto.

Cena przełącznika NETGEAR GC510P to ok. 990 złotych netto.

Cena przełącznika NETGEAR GC510PP to ok. 1300 złotych netto.