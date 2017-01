Polska premiera bezprzewodowego NETGEAR Arlo Pro

Na polskim rynku zadebiutował system monitoringu NETGEAR Arlo Pro (VMS4x30). Urządzenie to jest nie tylko wygodne w montażu i użyciu, lecz także niezwykle odporne na warunki atmosferyczne.

Większość dostępnych na rynku kamer do monitoringu wymaga doprowadzenia zasilania, co zazwyczaj komplikuje ich montaż i bieżące użytkowanie. Arlo Pro nie wymaga przeciągania kabli, gdyż obraz jest przesyłany poprzez sieć WiFi. W odróżnieniu od swojego poprzednika – modelu Arlo – została wyposażona w wymienny akumulator. Kamera posiada niezwykle stylową, kompaktową obudowę, która nie zajmuje zbyt wiele miejsca. Co ważne, może być ona dyskretnie umieszczona niemal w każdym miejscu - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz domu – albowiem urządzenie jest wodoodporne i znosi nawet bardzo niskie temperatury.

Oko kamery rejestruje obraz video w jakości HD (rozdzielczość 1280 × 720) po wykryciu ruchu w obrębie 7 metrów, w polu widzenia o szerokości 130 stopni. W momencie, gdy działajacy na podczerwień czujnik ruchu wykryje aktywność, użytownik zostanie o tym powiadomiony na skonfigurowanym urządzeniu (np. na telefonie). Arlo Pro ma również dwukierunkowy system audio, dzięki któremu można słuchać, co dzieje się w różnych częściach domu lub rozmawiać z innymi domownikami. Kamera posiada także funkcję sygnału alarmowego, aktywowanego ruchem lub hałasem o natężeniu dźwięku 100 dB, który z pewnością wystraszy każdego nieproszonego gościa.

Mocnym punktem urządzenia jest noktowizor – Night Vision Technology. Dzięki zaawansowanej technologii RGP-IR, Arlo Pro może rejestrować bardzo czysty obraz również w nocy, nawet przy całkowitych ciemnościach. Dodatkową zaletą technologii jest możliwość pełnego oświetlenia monitorowanego obszaru.

Dzięki dedykowanym aplikacjom Arlo Pro można obsługiwać z poziomu urządzeń mobilnych bądź urządzenia multimedialnego Apple TV, gdzie użytkownik będzie mógł załączyć lub rozbroić alarm, obsługiwać interkom czy mieć podgląd na monitorowany teren w czasie rzeczywistym. Arlo Pro jest również kompatybilny z innymi inteligentnymi urządzeniami domowymi, m.in. za pośrednictwem takich platform jak IFTTT czy Samsung SmartThings®.

Innowacją jest litowo-jonowy, wbudowany akumulator, wykorzystujący technologię szybkiego ładowania. Opcjonalnie można skorzystać z dołączonego zasilacza sieciowego.

Warto w tym miejscu dodać, że jeszcze w tym roku Arlo Pro zostanie wzbogacone o funkcjonalność Smart Motion Recognition. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie będzie ignorować niepotrzebne zdarzenia - na przykład nie będzie włączać się za każdym razem, gdy wykryje na podwórku naszego pupila.

W zestawie - poza kamerą i akcesoriami - znajduje się także stacja bazowa z procesorem 900MHz ARM Cortex A7, nadająca sygnał WiFi w standardzie 802.11n (o zasięgu ok. 100 metrów).

Cena zestawu to 1599 zł brutto.