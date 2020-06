Polacy jeżdżą do pracy elektrycznymi hulajnogami

Użytkownicy elektrycznych hulajnóg Bolt najczęściej korzystają z jednośladów w godzinach szczytu w dni powszednie, przejazdy trwają średnio 11 minut, a miejscem docelowym jest najczęściej centrum miasta lub miejskie atrakcje.

Bolt przeanalizował przyzwyczajenia Polaków, korzystających z elektrycznych hulajnóg wypożyczanych przez platformę transportową. Urządzenia są dostępne w 6 miastach - Warszawie, Krakowie, Lublinie, Katowicach, Poznaniu i Wrocławiu. Pierwsze trafiły na warszawskie i krakowskie ścieżki rowerowe na początku kwietnia. Rekordzista wykonał 113 przejazdów od początku kwietnia, a najdłuższy przejazd trwał 338 minut.

Najpopularniejsze dni przejazdów to dni robocze, pierwsi pasażerowie wsiadają na jednoślady już o 7 rano i średnio jadą 11 minut. Weekendowe przejazdy hulajnogami są dłuższe - trwają nawet 15 minut. W soboty, kiedy jest więcej przejazdów użytkownicy decydują się dojechać na hulajnodze do miejsc rozrywki, na przykład w Warszawie są to okolice Ronda Dmowskiego, czyli samo centrum miasta i Stare Miasto, w Krakowie to okolice Zamku Królewskiego na Wawelu oraz Rynku Głównego, a w Lublinie - największe centra handlowe i podobnie jak w Warszawie centralny punkt miasta - Plac Litewski.

Dane Bolt z innych europejskich miast wskazują na podobne przyzwyczajenia - elektryczne hulajnogi służą najczęściej do przejazdów w godzinach szczytu w dni powszednie - 75-85% odbywa się od poniedziałku do piątku, a 15-25% podczas weekendów, w godzinach popołudniowych.

- Nasza analiza pokazuje, że hulajnogi stają się powoli równorzędnym do autobusów czy przejazdów środkiem transportu dla mieszkańców miast na krótkich dystansach. Rozumieją oni wynikające z tego korzyści - zmniejszenie śladu węglowego, niższy koszt i wygodę - bez czekania na przystanku czy stania w korku - mówi Valerii Romanov, manager operacyjny odpowiadający za rozwój wypożyczalni hulajnóg w Bolt.

W Polsce można już jeździć na nowych hulajnogach Bolt zaprojektowanych przez wewnętrzny zespół inżynierski firmy. Są one niezwykle lekkie, ważą zaledwie 17 kg dzięki wykorzystaniu aluminium. Ich pojemny akumulator pozwala na przejechanie nawet 40 km na jednym ładowaniu. Jednoślad osiąga maksymalną prędkość 25 km/h, przednie i tylne podświetlenie zapewniają bezpieczeństwo podczas korzystania w godzinach późno popołudniowych. Pompowane opony natomiast poprawiają przyczepność do podłoża i płynną jazdę.