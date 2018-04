Podstawka Oxid 250: gdy zew grania wzywa, a nie mamy dostępu do stacjonarnego PC-ta

Wielu graczy poświęca swojej pasji każdą wolną chwilę, włączając w to także granie poza domem na laptopie. Wszyscy jednak wiemy, że przenośne komputery mają swoje ograniczenia, w tym te związane z niespecjalnie efektywnym chłodzeniem. Właśnie w takiej sytuacji przydaje się podstawka chłodząca, taka jak Oxid 250 od Genesis.

Produkt Genesis jest przeznaczony dla laptopów o maksymalnej przekątnej 17,3”. Za wydajne chłodzenie odpowiedzialne są cztery wentylatory 140 mm, rozlokowane w sposób mający zapewnić równomierne schładzanie przenośnego komputera. Co więcej, użytkownik może zmniejszyć obroty wentylatorów, lub całkowicie je wyłączyć.



Oxid 250 oferuje cztery poziomy regulacji kąta nachylenia – to do użytkownika należy wybór, jaka pozycja będzie dla niego najwygodniejsza. Podstawka posiada również wbudowany hub z dwoma portami USB 2.0, pozwalającymi na podłączenie dodatkowych urządzeń.



Przy projektowaniu podstawki producent postanowił połączyć funkcjonalność i efektywność z odpowiednią prezencją. Dlatego, gamingowy design uzupełniony został przez czerwone podświetlenie LED, jakim mogą się pochwalić wcześniej wymienione wentylatory.

Podstawka Oxid 250 kosztuje około 99 zł.

Dane techniczne:

• Wentylatory: 4 x 140x140x15mm

• Przepływ powietrza: 110 CFM

• Poziom hałasu: 35 dB(A)

• Typ złącza: 2 x USB 2.0

• Wymiary: 410x305x30mm

• Waga: 840 g