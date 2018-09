PocketBook InkPad 3 w czerni – do kompletu

PocketBook InkPad 3, jeden z najbardziej oczekiwanych, najlżejszych na rynku kompaktowych czytników z wyświetlaczem 7,8 cala po półrocznej obecności na rynku odziewa się w klasyczną czerń.

Model, którego wzornictwo zapoczątkowało nowy trend wśród czytników PocketBook, dostępny dotąd w kolorze ciemnobrązowym, od września będzie można kupić także w czarnej obudowie.

Parametry techniczne czytnika nie ulegną zmianie. Wyposażony w wyświetlacz E Ink Carta™

o rozdzielczości HD (1404 x 1872 pikseli) i 300 DPI, przednim podświetleniem oraz inteligentnym trybem SMARTlight PocketBook InkPad 3 ma wymiary 195 x 136,5 x 8 mm, co czyni go niewiele większym od standardowych, 6-calowych modeli. Super-lekki, bo ważący 210 gramów, stylowy, pozwalający na lekturę nie tylko w różnych warunkach oświetlenia, ale także zapewniający optymalną barwę podświetlenia w dzień i w nocy to komfort e-czytania – w domu, biurze czy podczas podróży. A możliwość wyboru jednej z dwóch wersji kolorystycznych jest dodatkowym atutem tego, jednego z najpopularniejszych modeli czytników PocketBook, urządzenia.



PocketBook InkPad 3 jest dostępny już od 999 zł.