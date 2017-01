PNY CS2030 - nowy dysk M.2

Firma PNY pokazała nowe modele z serii CS2030, które wykorzystują kości MLC i zapewnią bardzo wysoką wydajność. Oczywiście są one znacznie droższe od popularnych konstrukcji SATA.



PNY CS2030 to dyski SSD w formacie M.2 2280, które są zgodne z NVMe i wykorzystują interfejs PCI Express 3.0 x4. Zbudowano je w oparciu o kontroler Phison PS5007-E7 i kości pamięci MLC, które produkuje Toshiba. CS2030 ma być praktycznie takim samym urządzeniem jak MP500 od Corsaira.



W sklepach będą dostępne dwa modele - jeden o pojemności 240 GB, a drugi 480 GB. Różnią się one wydajnością, bowiem ten pierwszy posiada odczyt na poziomie 2750 MB/s a zapis 1500 MB/s, natomiast pojemniejsza wersja zapewnia odpowiednio 2800 i 1550 MB/s.



Za produkt o pojemności 240 GB zapłacimy 180 dolarów, a za wersję 480 GB przyjdzie nam zapłacić 330 dolarów. PNY udziela na swoje produkt 3 lata gwarancji.