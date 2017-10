Płyty Z370 z trybem 5G OC od Asusa

Firma Asus rozpocznie sprzedaż nowych płyt głównych z układami Intel Z370. Okazuje się jednak, że część nowych modeli tego producenta otrzyma specjalny tryb automatycznego podkręcania do częstotliwości 5 GHz. To oznaczałoby, że 5 GHz dla układów Coffe Lake z odblokowanym mnożnikiem nie będzie żadnym problemem.



Funkcje automatycznego OC dla procesorów i GPU nie są niczym nowym. Warto jednak dodać, że nie były one zbytnio zachwalane przez użytkowników, ponieważ zbyt często narzucały bardzo wysokie napięcia. Nowe rozwiązanie Asusa ma być poprawione, jednak trudno oczekiwać, że da lepsze wyniki niż ręczne podkręcanie. Mimo wszystko funkcja ta budzi duże zainteresowanie. Niezależenie jak profil 5G OC będzie działał to jego obecność jest bardzo dobrą zapowiedzią możliwości podkręcania najnowszych procesorów marki Intel.