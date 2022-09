Płyta główna dla procesora Intel Core 12. generacji? Oto polecane modele!

Premiera procesorów Intel Core 12. generacji odbyła się już kilka miesięcy temu i choć w tym czasie nie otrzymaliśmy niestety dobrze wycenionych płyt głównych, z których mogliby korzystać zwykli zjadacze chleba, dziś sytuacja jest zgoła odmienna, ponieważ te znaleźć można w każdym segmencie cenowym. Tylko na jaką płytę się zdecydować? Na co spoglądać przy wyborze?

Na pierwszy ogień idzie rzecz najważniejsza, a więc kompatybilność. Płyty główne pod procesory Intel Core 12. generacji muszą być wyposażone w gniazdo LGA 1700, ponieważ tylko w taki sposób oba te elementy będą ze sobą współgrać. Drugą istotną cechą tych płyt jest chipset, których w sumie znajdziemy aż cztery (mowa o konsumenckich) – H610, B660, H670 oraz Z690. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie przed tym, by do najtańszej konstrukcji opartej o chipset H610 włożyć procesor Intel Core i9, ale jeśli chcemy, by nasz komputer działał optymalnie, takich połączeń należy się wręcz wystrzegać. Dlaczego?

Jaki chipset w płycie głównej?

Chipset H610 to najtańszy przedstawiciel rodziny przeznaczonej do procesorów Intel Core 12. generacji. Jest to najbardziej podstawowa jednostka, a więc nie zagwarantuje nam tego, co znacznie bardziej funkcjonalne chipsety, takie jak Z690. H610 polecany jest zatem tym, którzy kompletują budżetowy zestaw komputerowy do domu lub biura, oparty na procesorze Intel Core i3. Dlaczego zatem nie możemy tego zrobić z Core i9? Płyty główne z H610 są zazwyczaj pozbawione bardzo wydajnej sekcji zasilania i jej chłodzenia, co jest kluczowym elementem optymalnej pracy prądożernych jednostek centralnych pokroju Core i9. Do tego nie będziemy w stanie na takiej płycie podkręcić ani procesora, ani pamięci RAM. Chipset H610 może obsłużyć maksymalnie 10 portów USB (w tym USB 3.2 Gen. 1 5 Gbps) i nie obsługuje standardu PCIe 4.0. Taki limit nie daje się we znaki w przypadku urządzeń biurowych, ale już nastręcza wiele problemów przy zestawach z wyższej półki.

Rozwiązaniem części wprowadzonych limitów funkcjonalności jest chipset B660, po który sięgają przede wszystkim gracze. Jest to chipset ze średniej półki i to właśnie z tego powodu jest tak popularnym wyborem. Tutaj otrzymujemy już 12 złącz USB (w tym dwa USB 3.2 Gen 2x2 20 Gbps), możliwość podkręcania pamięci RAM i tworzenia macierzy RAID z nośników danych SATA. Płyty wyposażone w chipset B660 w pełni nadadzą się do zestawu dla graczy z niskiej, średniej lub wysokiej półki bazujących na procesorach Core i3, i5 lub i7 12. generacji.

Chipset H670 to nieco bardziej rozbudowana wersja B660, choć nazewnictwo może nieco mylić. Tutaj otrzymujemy 14 portów USB (w tym dwa USB 3.2 Gen 2x2 20 Gbps), 24 linie PCIe, wsparcie dla RAID zarówno dla SATA, jak i PCIe oraz wszystko to, co oferuje B660 – przede wszystkim możliwość podkręcania pamięci RAM, której brakuje w chipsecie H610.

Z690 to już najbardziej zaawansowany chipset dla procesorów Alder Lake. Płyty główne wyposażone w ten konkretny chip idealnie nadadzą się do obsługi procesorów Intel Core i5, i7 i i9 z literką K na końcu, a to z tego względu, że Z690 oferuje możliwość podkręcenia RAM i procesora, a nie tylko pamięci, jak w przypadku H670 czy B660. Dodatkowo, otrzymujemy też 14 portów USB oraz 28 linii PCI Express.

Jaka tania płyta główna do procesorów Intel Core 12. generacji?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, chipset H610 zarezerwowany jest dla najmniej wymagających, którzy z powodzeniem chcą korzystać z nowoczesnego procesora w biurze lub domu. Tacy użytkownicy nie potrzebują wsparcia dla podkręcania pamięci RAM czy systemu RAID, ale niezawodnego komputera, który spełni wszystkie znaczniki. MSI Pro H610M-B DDR4, czyli płyta bazująca właśnie na omawianym chipsecie idealnie nada się do procesora Core i3 i wspólnie stworzą doskonały i przede wszystkim niedrogi zestaw komputerowy do biura lub domu.

Jaka płyta go gier?

Gracze to już grupa, która oczekuje odpowiedniej funkcjonalności. Takową zagwarantuje na przykład chipset B660 lub H670. Płyty wyposażone w chipset B660 dla procesorów Intel Core 12. generacji – na przykład MSI MAG B660M Bazooka DDR4, MSI MAG B660M Mortar WiFi DDR4 lub MAG B660 Tomahawk WiFi DDR4, zagwarantują optymalne działanie zdecydowanej większości procesorów Intel Alder Lake, choć należy tu wspomnieć, że bez literki K (brak możliwości podkręcania procesora). Wszystkie jednostki wyposażono w dobrą sekcję (przede wszystkim chłodzoną) zasilania, a zatem będziemy mieli do czynienia z optymalną pracą procesora. Płyty takie można sparować z procesorami Core i3-12100, Core i5-12400F, Core i7-12700F lub Core i9-12900F.

Płyta główna dla wymagających

Chipset Z690 zarezerwowany został dla najbardziej wymagających, którzy mają zamiar zakupić procesor Intel Core 12. generacji z literką K na końcu, czyli Core i5-12600K, Core i7-12700K i w szczególności Core i9-12900K. Wynika to z tego, że Z690 oraz literka K na końcu wspólnie umożliwiają podkręcenie procesora, by wyciągnąć z jednostki maksymalną wydajność na jaką mogą sobie pozwolić. To oznacza również wysoki pobór prądu, a zatem płyta wyposażona w chipset Z690 musi posiadać rozbudowaną sekcję zasilania. MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4, która dzięki 16-fazowej sekcji zasilania (70-amperowej) i odpowiedniemu chłodzeniu pozwoli rozwinąć skrzydła najwydajniejszym procesorom na rynku, dla których pobór prądu na poziomie 240 W nie jest niczym zaskakującym.

Dla każdego coś dobrego

Jak widać każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy szukamy czegoś do biura, gier czy najbardziej wypasionego na rynku sprzętu, znając możliwości danej płyty, wybór staje się prosty. Z H610 skorzystają najmniej wymagający, z B660 lub H670 gracze, a z Z690 najbardziej wymagający entuzjaści. Pamiętajmy – funkcjonalna płyta główna z dobrą i chłodzoną sekcją zasilania to podstawowy element każdego zestawu oraz furtka bezpieczeństwa do wprowadzania przyszłych modernizacji. Nie warto na niej zbytnio oszczędzać, bo może się okazać, że to właśnie ona powodować będzie problemy.