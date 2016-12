Firma LG pokazała bardzo ciekawy model głośnika, który ma być zaprezentowany w trakcie targów CES 2017. Mowa tutaj o modelu PJ9 Levitating Portable Speaker, który będzie posiadał łączność Bluetooth i ma lewitować. To pierwszy sprzęt tego typu u Koreańczyków.



PJ9 składa się z dwóch części - bezprzewodowego głośnika i stacji Levitation. Producent wykorzystuje tutaj elektromagnesy, który pozwalają na lewitację głośnika nad stacją. Znajdziemy tutaj także dookolny przetwornik, a baza jest wyposażona w dwa radiatory i subwoofer. Co ciekawe sprzęt możemy sparować z dwoma urządzeniami BT w tym samym czasie. Przenośny głośnik możemy wykorzystać ze stacją lub osobno. W pierwszym wypadku grać będą razem. Urządzenie otrzymało certyfikat IPX7, co pozwoli wykorzystać je na zewnątrz. Po ładowaniu może ono pracować do 10 godzin na baterii. W przypadku niskiego poziomu akumulatora głośnik sam opadnie na stację i doładuje się po czym znowu zacznie lewitować i odtwarzać muzykę.



Datę premiery i cenę tego gadżetu poznamy w czasie CES 2017.