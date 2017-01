Pixel 2 i Pixel 2B w planach Google

Firma Google planuje wprowadzić na rynek dwa nowe modele smartfonów Pixel. Według jednego z portali branżowych będą to Pixel 2 i Pixel 2B. Pierwszy z nich ma należeć do najwydajniejszych urządzeń tej klasy, a drugi będzie typowym średniakiem.



Nowe urządzenia Pixel zebrały do tej pory bardzo dużo pozytywnych recenzji, ale ich ceny odstraszają potencjalnych nabywców. Za podstawowy model musieliśmy do tej pory zapłacić 649 dolarów, a wariant kosztował 769 dolarów. Z najnowszych przecieków wynika, że Pixel 2 będzie prawie o 50 dolarów droższy od poprzednika. Będzie on jednak zdecydowanie wydajniejszy, otrzyma lepszy aparat fotograficzny i wodoodporną obudowę. Dokładną specyfikację poznamy zapewne niebawem.



Prace trwają także nad innym urządzeniem, czyli modelem Pixel 2B. Ma on być zdecydowanie przystępniejszy cenowo. Niestety na razie brakuje jakichkolwiek konkretniejszych informacji na temat tego sprzętu. Możliwe, że konkrety poznamy dopiero w trakcie majowej konferencji I/O.