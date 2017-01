Pierwszy render Samsunga Galaxy S8

Do sieci trafia coraz więcej przecieków na temat Samsunga Galaxy S8. Niestety trudno ocenić, które są prawdziwe, ale wiele wskazuje na to, że pokazane teraz rendery 3D do takich należą, bowiem bazują one na dokładnych schematach tego smartfona.



Z tych trzech grafik możemy uzyskać wiele informacji. Jak widzimy koreański gigant postanowił utrzymać design Edge, poprzez zakrzywienia na panelach bocznych. Praktycznie nie widzimy tutaj bocznych ramek. Nie ma także fizycznego przycisku Home, a czytnik linii papilarnych znajduje się pod szkłem. Widzimy głośniki zarówno na górze, jak i na dole, co wskazuje, że jest tutaj system stereo. Samsung nie daje nam tym razem złącza minijack do słuchawek, ale prawdopodobnie będzie powrót do microUSB. Z drugiej strony to dziwne, bowiem w Note 7 i Galaxy A 2017 było już złącze USB typu C. Na panelu z tyłu widzimy pojedynczy aparat. Taki może otrzymać tylko model S8 Plus.



Samsung Galaxy S8 został zapowiedziany na 19 kwietnia, więc na potwierdzenie powyższych informacji musimy jeszcze trochę zaczekać.