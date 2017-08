Pierwsze benchmarki Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K to flagowy przedstawiciel nadchodzących procesorów Coffee Lake. O całej gamie CPU słyszeliśmy już całkiem sporo, natomiast o i7-8700K informacje były raczej pobieżne – wiadomo, że w ogóle będzie, wiadomo że całkiem wydajny, że sześć rdzeni oraz dwanaście wątków i… na tym się to kończyło. Sytuacja ta nieco się odmienia i za sprawą pierwszych benchmarków, Core i7-8700K pokazuje swoje oblicze.

Czołowy model serii Coffee Lake, przeznaczony jest do podstawki LGA 1151 i chipsetu 300 – niestety nie będzie kompatybilny z 200 (pomimo tego samego gniazda) – o czym zresztą było głośno jakiś czas temu. Jak wspomniałem wcześniej, posiada sześć rdzeni i dwanaście wątków taktowanych na 3,7 GHz, w trybie turbo wartość ta zwiększa się odpowiednio do 4,3 GHz (wszystkie rdzenie), 4,4 GHz (cztery rdzenie) lub 4,5 GHz (dla dwóch rdzeni) – taktowania zmieniają się w zależności od aktualnego zapotrzebowania na moc obliczeniową. Takie „wachlowanie” częstotliwościami sprawia, że jest to całkiem elastyczna jednostka, dzięki czemu przekłada się to na TDP wynoszące maksymalnie 95W – co nie jest zbyt dużą ilością ciepła, zważywszy że „pod maską” drzemie sporo rdzeni. Oczywiście procesor jest w pełni odblokowany, jednak nie mamy póki co informacji na temat potencjału do podkręcania – prawdopodobnie Intel do połączenia rdzenia z „czapką” (IHS) ponownie użył pasty termoprzewodzącej zamiast lutu, więc nie ma co liczyć na efektowne podkręcanie.

Jako rywali Core i7-8700K miał Core i7-7700K, i7-7800X oraz Ryzen 7 1700. Jak możecie zauważyć na poniższych screenach, rezultaty są co najmniej ciekawe. Nie odstaje znacząco od swojej konkurencji i wydajność, zarówno w single jak i multithread jest bardzo zbliżona do swoich oponentów. Oczywiście, w niektórych benchmarkach różnice są dosyć widoczne, z kolei w innych – całkiem podobne. Ciężko więc wywnioskować, w czym Intel Core i7-8700K jest naprawdę dobry i „zmasakruje” przeciwników – może w grach? Na takie testy z pewnością przyjdzie czas.

Postęp, jak widać i co było do przewidzenia – jest i nie można powiedzieć, aby Core i7-8700K był krokiem w tył. Podobno kosztować ma około 350 dolarów, ale w cenie około 200 $ będzie Core i3-8350K, który według ostatnich doniesień zrównuje się wydajnością z Core i7-7700K. Co zatem będzie ewentualnym, lepszym wyborem dla przeciętnego Kowalskiego?Nie wiem - trzeba poczekać na pozostałe testy – być może właśnie w grach Core i7-8700K pokaże pazur.