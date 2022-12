Pięć nowych kamer do monitoringu TP-Link VIGI

TP-Link poszerza portfolio kamer CCTV z serii VIGI o pięć nowych modeli przeznaczonych do budowy systemów monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach. VIGI C340, C540 oraz C540-W to urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, dedykowane do użytku zewnętrznego. Natomiast VIGI C440 i C440-W to modele do zastosowań wewnątrz budynków. Wszystkie nowe urządzenia oferują w pełni kolorowy obraz i inteligentne wykrywanie ruchu.

VIGI C340 to zewnętrzna kamera odporna na warunki atmosferyczne z certyfikatem IP66. Wyposażono ją w sensor o rozdzielczości 4MP. Produkt dostępny jest w 3 wersjach: z obiektywem 6mm, 4mm i 2,8mm. Urządzenie może być zasilane za pomocą technologii PoE, przesyłając dane i zasilanie jednym przewodem Ethernet, bądź przy użyciu zasilacza 12V.

Model VIGI C440 to kamera wewnętrzna z sensorem o rozdzielczości 4MP. Produkt dostępny jest w 2 wariantach: z obiektywem 4mm lub 2,8mm. Zasilanie jest możliwe za pomocą PoE lub zasilacza 12V.

Kamera VIGI C440-W to produkt przeznaczony do instalowania wewnątrz, szczególnie w trudno dostępnych miejscach, gdzie jest problem z doprowadzeniem klasycznego okablowania – urządzenie korzysta z łączności Wi-Fi. Wyposażono je w matrycę 4MP i obiektyw 4mm. Kamera może być zasilana za pomocą zasilacza 12V.

VIGI C540 i C540-W to zewnętrzne kamery obrotowe typu PT cechujące się certyfikatem IP66. Wyposażono je w sensor 4MP i obiektyw 4mm. Model C540 korzysta z zasilania PoE lub 12V. C540-W korzysta z łączności Wi-Fi i może być zasilana za pomocą zasilacza 12V.

Wszystkie urządzenia wykorzystują kompresję H.265+, co zmniejsza obciążenie sieci i obniża koszty monitoringu bez utraty jakości obrazu. Nagrania z kamer mogą być rejestrowane na rejestratorze sieciowym NVR, a także na karcie microSD. Funkcja detekcji smart wykrywa osoby, ruch, przekroczenie linii, wtargnięcie na obszar czy sabotaż kamery. Użytkownik otrzyma powiadomienie push, gdy ktoś przekroczy ustaloną granicę, wejdzie na wyznaczony obszar lub zasłoni kamerę.

Dzięki różnym ogniskowym obiektywów do wyboru, kamery VIGI sprawdzą się w każdych warunkach. Do prowadzenia obserwacji małych, zamkniętych powierzchni, np. takich jak winda czy też klatka schodowa, zalecane jest wykorzystanie szerokokątnej ogniskowej. Z kolei w otwartych przestrzeniach biurowych np. na recepcji czy magazynie zalecany jest obiektyw 4 mm lub 6mm, pozwalający na rejestrację nawet najmniejszych detali z kilku metrów.

Dzięki aplikacji VIGI na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android, produktami z tej serii można w prosty i kompleksowy sposób zarządzać z poziomu smartfona z dowolnego miejsca na świecie. Systemem do monitoringu VIGI można też zarządzać z poziomu dedykowanego oprogramowania przeznaczonego dla komputerów oraz rejestratorów NVR. W ofercie TP-Link dostępne są 8-kanałowy rejestrator VIGI NVR1008H i 16-kanałowy rejestrator VIGI NVR1016H.

Wszystkie urządzenia z serii TP-Link VIGI są zgodne ze standardem ONVIF, dzięki czemu współpracują z kamerami i rejestratorami różnych producentów i umożliwiają stworzenie kompleksowego systemu monitoringu.

Urządzenia objęto 3-letnią gwarancją. Dostępne są już w sprzedaży w cenach około:

• 330 zł brutto za VIGI C340

• 315 zł brutto za VIGI C440

• 360 zł brutto za VIGI C440-W

• 450 zł brutto za VIGI C540

• 530 zł brutto za VIGI C540-W