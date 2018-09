Philips na IFA 2018: ultrapanoramiczny monitor 4K oraz inne nowości

Ekran o przekątnej 34 cali i rozdzielczości 5120 x 2160 pikseli w coraz popularniejszym formacie 21:9 oraz bogata oferta monitorów, do których dzięki złączu USB-C można w ciągu kilku sekund zadokować laptopa – Philips prezentuje na IFA 2018 nową linię swoich produktów. Zarówno profesjonaliści, jak i gracze oraz osoby poszukujące uniwersalnego sprzętu, znajdą coś dla siebie.



Coś dla biznesu

Jedną z gwiazd stoiska Philips będzie ultrapanoramiczny ekran 349P9H, który jako jeden z pierwszych zaoferuje rozdzielczość 4K w formacie 21:9 (5120 x 2160 pikseli). Ten oparty na matrycy IPS monitor pozwoli zobaczyć jeszcze więcej szczegółów, poprawiając komfort pracy w aplikacjach biurowych i otwierając jeszcze więcej możliwości przed osobami, które zajmują się montażem materiałów wideo.

Profesjonaliści docenią również nową generację monitorów SuperWide w formacie 32:9 (odpowiednik dwóch ustawionych obok siebie ekranów 16:9), które w segmencie B2B mają dużą szansę w przyszłości wyeliminować z biur stanowiska wielomonitorowe. Oferują one ogromny obszar roboczy w wysokiej rozdzielczości, przy bardzo wąskich ramkach i komfortowym dla użytkownika zakrzywieniu ekranu. Należący do tego typu rozwiązań monitor Philips 499P9H o rozdzielczości 5120 x 144 pikseli można zobaczyć na tegorocznych targach IFA.



Segment ekranów dedykowanych dla zastosowań profesjonalnych zamyka Philips 329P9H – 32-calowy monitor 4K wyposażony w złącze USB-C, którego obudowa praktycznie pozbawiona jest ramek. Dzięki tego typu konstrukcji i wysokiej rozdzielczości, model ten świetnie sprawdzi się w zadaniach biurowych – zarówno przy obróbce grafiki jak i przy projektowaniu CAD.

Coś do domu

Philips na targach IFA 2018 pokaże kolejną generację swoich niedrogich monitorów uniwersalnych, wykorzystujących ekrany Ultra Wide-Color o poszerzonym gamucie barw. Modele 278E9 oraz 276C8 wyróżniają się nie tylko naturalnym obrazem, który dobrze oddaje kolory zdjęć i materiałów wideo, ale też nieprzeciętnym wzornictwem. Philips 276C8 ma ekran o grubości zaledwie 6,1 mm – nie tylko estetycznie się prezentuje, ale zajmuje także bardzo niewiele miejsca na biurku, mimo swojej 27-calowej przekątnej.



Gracze, ze szczególnym uwzględnieniem posiadaczy nowej generacji konsol, docenią flagowy monitor z serii Momentum. Dostępny w sprzedaży również w Polsce, ten 43-calowy gigant z powodzeniem może zastąpić w salonie telewizor. Philips 436M6VBPAB oferuje matrycę MVA CrystalClear o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli), podświetlaną z wykorzystaniem technologii Quantum Dot.

Momentum należy do segmentu monitorów uniwersalnych, łączy w sobie HDR, niski input lag, sceniczne podświetlenie Ambiglow oraz złącze USB-C. Można go wykorzystać zarówno do grania i oglądania filmów, ale będzie też wartościowym ekranem zewnętrznym dla osób, które dysponują nowej generacji laptopem z trybem dokowania USB-C. Philips 436M6VBPAB jako pierwszy monitor na świecie otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Jego rynkowa cena w Polsce kształtuje się obecnie w okolicach 3049 złotych.