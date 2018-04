Philips Momentum: 43-calowy monitor 4K z pełnym HDR

Monitor Philips z nowej linii Momentum to nie tylko 43 cale w rozdzielczości 4K. To także jedyny w swoim rodzaju gigant, który zadowoli zarówno konsolowych graczy jak i entuzjastów PC. Philips 436M6VBPAB wspiera pełne HDR – jako pierwszy monitor na świecie otrzymał certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Zapewnia również unikalne podświetlenie Ambiglow, a jego ogromny wyświetlacz wykorzystuje technologię Quantum Dot.



Ekran ponad podziałami

Wyjątkową cechą nowego monitora Philips Momentum jest jego uniwersalność – docenią go użytkownicy konsol, ale będzie też niezwykle przydatnym ekranem dla wydajnych pecetów. 43-calowy panel wykorzystuje matrycę MVA CrystalClear 4K o rozdzielczości 3840 x 2160 pikseli. Typowy współczynnik jasności ekranu wynosi tu 720 cd/m2, a szczytowo sięgać może nawet 1000 cd/m2. Monitor obsługuje technologię Quantum Dot (tzw. kwantowej kropki), co oznacza, że podświetlenie matrycy jest w nim bardziej efektywne niż w przypadku klasycznych diod LED. Wartość kontrastu to 4000:1.

Philips wykorzystał w modelu 436M6VBPAB panel 8 bit + 2 bit FRC, co daje możliwość wyświetlenia 1,07 mld kolorów. Monitor jest urządzeniem z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Zastosowana w nim technologia HDR odpowiada tej dostępnej dotychczas wyłącznie w zaawansowanych telewizorach, a sam panel oferuje równie szeroką rozpiętość tonalną kolorów. Ma to szczególne znaczenie dla użytkowników konsol.

Dla graczy i nie tylko

Pomimo ogromnej przekątnej Philips Momentum cechuje się stosunkowo niską wartością Input Lag (21 ms), co odróżnia go od większości wykorzystywanych przez graczy telewizorów. Ukłonem w kierunku entuzjastów PC jest wsparcie dla technologii Adaptive-Sync oraz stosunkowo krótki czas reakcji, wynoszący 4 ms (GtG).



Dzięki funkcji MultiView do modelu 436M6VBPAB można jednocześnie podpiąć dwa źródła obrazu (np. konsolę i komputer) i jednocześnie wyświetlać obraz z obu w trybach: Picture-in-Picture lub Picture-by-Picture. 43-calowy ekran jest wtedy dzielony pomiędzy oba urządzenia.

Użytkownicy laptopów ostatniej generacji mogą skorzystać z najwygodniejszej formy dokowania poprzez złącze USB-C. Ten nowoczesny standard pozwala przesyłać sygnał, dźwięk i dane za pomocą jednego przewodu, a sam laptop jest wtedy zasilany bezpośrednio z monitora. Peryferia można podpiąć bezpośrednio do urządzenia, korzystając z wbudowanego w Momentum dwuportowego huba USB 3.0 z funkcją szybkiego ładowania. Philips 436M6VBPAB dysponuje również pełnym kompletem popularnych złączy: Display Port 1.2, mini Display Port 1.2 oraz HDMI 2.0.

Wzornictwo i funkcjonalność

Pierwszy monitor z linii Momentum wyróżnia się nie tylko swoimi technologicznymi możliwościami, ale także nietuzinkowym wyglądem z oryginalną aluminiową stopą. Do monitora dołączony jest pilot, umożliwiający sterowanie monitorem choćby z kanapy.



Z tyłu czarnej obudowy umieszczono diody RGB LED odpowiedzialne za Ambiglow – budujące atmosferę podświetlenie sceniczne, unikalne dla urządzeń marki Philips. Monitor został również wyposażony w dwa wspierające standard DTS Sound™ głośniki stereo o mocy 7 W każdy.

Cena i dostępność

Monitor Philips 436M6VBPAB zadebiutuje na rynku w maju i trafi do sprzedaży również w Polsce. Sugerowana przez producenta cena detaliczna tego modelu wynosi 3 329 zł.