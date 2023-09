Philips Hue łączy inteligentne oświetlenie, czujniki i kamery, aby chronić Twój dom

Monitoruj swój dom w czasie rzeczywistym i otrzymuj natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu oraz korzystaj z Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue do automatycznej aktywacji alarmów świetlnych i dźwiękowych oraz uzbrajania lub rozbrajania systemu.

Zachowaj pewność, że jedyną osobą, która ma dostęp do nagrywanych filmów jesteś Ty. Kamery Philips Hue Secure są domyślnie wyposażone w funkcję szyfrowania blokującego dostęp osób trzecich (end-to-end), nawet w przypadku funkcji rozpoznawania zaistniałych zdarzeń.

Spędzaj czas w przytulnej atmosferze, którą tworzą girlandy świetlne Philips Hue Festavia, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków oraz zaktualizuj swoje oświetlenie Philips Hue, aby zapewnić kompatybilność ze standardem Matter przez mostek Philips Hue Bridge.

Eindhoven, Holandia. Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, ogłosiła dziś wprowadzenie na rynek nowej kategorii produktów – inteligentnych kamer, czujników i funkcji aplikacji Philips Hue Secure, które chronią Twój dom. System Philips Hue Secure pozwala na monitorowanie domu w czasie rzeczywistym i oferuje natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu oraz jedyne w swoim rodzaju alarmy świetlne i dźwiękowe, które odstraszają intruzów. Nowe Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue to jeszcze więcej zaawansowanych funkcji dostępnych w ramach subskrypcji. Inne nowości to na przykład girlandy świetlne Philips Hue Festavia do instalacji wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także kompatybilność ze standardem Matter dla wszystkich użytkowników Philips Hue.



Miej oko na swój dom dzięki kamerom Philips Hue Secure

Kamery Philips Hue Secure rejestrują wyraźny obraz wideo w rozdzielczości HD (1080p) z opcją widzenia w nocy, dzięki czemu możesz monitorować swój dom w czasie rzeczywistym i otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o wykryciu ruchu. Możesz odstraszyć intruzów, aktywując kombinację alarmów świetlnych i dźwiękowych Philips Hue, a także skorzystać z opcji dwukierunkowej rozmowy, aby przekazać kurierowi, żeby zostawił paczkę pod drzwiami, czy też powiedzieć „cześć” znajomej osobie. Kamery Philips Hue są domyślnie wyposażone w szyfrowanie blokujące dostęp osób trzecich (end-to-end), co gwarantuje, że wszystkie filmy, zdjęcia i widok z kamery na żywo będą widoczne tylko dla Ciebie, przy czym funkcja rozpoznawania, czy wysłane powiadomienie zostało aktywowane przez osobę, zwierzę domowe czy paczkę, działa nie w chmurze, a w samej kamerze, co oznacza, że szyfrowanie typu end-to-end jest zawsze włączone.



Kamery Philips Hue Secure, odpowiednie do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz, są dostępne w wersji z akumulatorem i w wersji przewodowej oraz w dwóch kolorach: czarnym i białym. Przewodową kamerę Secure można włożyć w wygodną podstawkę, dzięki czemu może ona zostać umieszczona w dowolnym miejscu domu. Obie wersje kamery można również zamontować na zewnątrz przy użyciu uchwytu kamery Secure z kolcem do wbicia w podłoże, podłączając je do obecnego niskonapięciowego systemu zewnętrznego Philips Hue.

Zaprojektowana specjalnie do montażu na zewnątrz kamera z reflektorem Philips Hue Secure łączy najlepsze cechy systemu Philips Hue. Pozwala śledzić, co dzieje się w ogrodzie, na tarasie czy podjeździe i — po aktywowaniu alarmu świetlnego w aplikacji Philips Hue — natychmiast włączyć reflektor oświetlający duży obszar światłem dowolnego koloru, na przykład jaskrawobiałym, a nawet czerwonym. W przypadku wszystkich kamer Philips Hue Secure dostępny jest niskonapięciowy przewód zasilający i linka zabezpieczająca przed upadkiem.

Otrzymuj powiadomienia po otwarciu drzwi lub okien dzięki czujnikom kontaktowym

Dostępne w czarnym i białym kolorze czujniki kontaktowe Philips Hue Secure można zamontować na drzwiach, oknach, szafkach i w innych miejscach. Wysyłają powiadomienia w czasie rzeczywistym po otwarciu lub zamknięciu czujnika. Na przykład czujnik kontaktowy zainstalowany na drzwiach frontowych można zaprogramować tak, by włączał światła w przedpokoju i wysyłał powiadomienie, dzięki któremu możesz od razu sprawdzić, czy w domu znajduje się intruz. Z czujnika kontaktowego można również korzystać do automatycznego sterowania światłami w dowolnym miejscu w domu – na przykład możesz zaprogramować światła, aby włączały się i wyłączały, gdy otwierasz i zamykasz szafkę czy drzwi łazienki.



Zupełnie nowe Centrum Bezpieczeństwa w aplikacji Philips Hue

Aplikacja Philips Hue obejmuje teraz nowe Centrum Bezpieczeństwa pozwalające sterować zabezpieczeniami inteligentnego domu. Aby otworzyć aplikację, wystarczy dotknąć otrzymanego powiadomienia. Na ekranie działania (Take action) możesz ręcznie aktywować alarm w postaci migających świateł lub syrenę alarmową w kamerze Secure, a także skontaktować się z odpowiednimi służbami lub zaufaną osobą.



Dzięki aplikacji Philips Hue możesz spersonalizować ustawienia kamery, na przykład utworzyć strefy blokady (Blackout), dzięki którym niektóre miejsca zarejestrowane przez kamerę będą widoczne tylko dla Ciebie, lub strefy aktywności (Activity), dzięki którym w niektórych miejscach powiadomienia nie będą wysyłane, co jest szczególnie przydatne w przypadku ruchliwych chodników przed domem. Użytkownicy mogą uzbrajać i rozbrajać system, konfigurować specjalne tryby uzbrojenia systemu na wypadek swojej obecności w domu lub poza nim, przeglądać zarejestrowane zdarzenia w kolejności chronologicznej i korzystać z wielu innych funkcji.



– Jako światowy lider w dziedzinie inteligentnego oświetlenia doskonale wiemy, że światło odgrywa kluczową rolę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Po naszych wcześniejszych innowacjach, takich jak czujnik ruchu Philips Hue czy system automatycznego imitowania obecności użytkownika w domu, teraz wprowadzamy pełną gamę systemów chroniących dom na co dzień. Dzięki integracji naszego systemu inteligentnego oświetlenia z kamerami, czujnikami kontaktowymi i funkcjami aplikacji oferujemy jedyny w swoim rodzaju oparty na oświetleniu system zabezpieczeń, który sprawi, że nasi użytkownicy będą czuli się bezpiecznie w swoich domach. A to jeszcze nie koniec, ponieważ zamierzamy nieustająco rozwijać i wprowadzać innowacje, aby uwolnić potencjał oświetlenia i bezpieczeństwa dla naszych użytkowników – podsumowuje Jasper Vervoort, dyrektor działu Philips Hue w Signify.



Jak uzyskać dostęp do produktów Philips Hue Secure

Zestawy startowe i pakiety produktów Philips Hue Secure w wygodny sposób łączą różne produkty, umożliwiając łatwe rozpoczęcie korzystania z nowego systemu Philips Hue Secure. Mostek Philips Hue Bridge jest wymagany do korzystania z pełnej gamy produktów Philips Hue Secure i ich zaawansowanych funkcji, takich jak czujniki kontaktowe, kamery z reflektorem, alarmy świetlne i dźwiękowe, automatyka i wiele innych.

Aby zagwarantować prywatność i bezpieczeństwo eksploatacji systemu zabezpieczeń inteligentnego domu Philips Hue, użytkownicy muszą posiadać konto Philips Hue. Konto Philips Hue umożliwia im natychmiastowy dostęp do systemu i jego funkcji bezpieczeństwa (nawet gdy przebywają poza domem). Konto pozwala również administratorom systemu Philips Hue na kontrolę nad uprawnieniami poszczególnych użytkowników w aplikacji. Administratorzy mogą zezwolić użytkownikom na sterowanie samym oświetleniem, sterowanie oświetleniem i uzbrajanie/rozbrajanie systemu zabezpieczeń lub pełną kontrolę nad oświetleniem i zabezpieczeniami.

Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak dostęp do stref aktywności i wykrywanie czy powiadomienie zostało aktywowane przez osobę, paczkę, zwierzę czy pojazd, mogą zostać odblokowane po wykupieniu subskrypcji. Subskrypcja podstawowa (Basic) obejmuje dostęp do 30-dniowej historii wideo, a subskrypcja Plus – dostęp do 60-dniowej historii.



Inne nowości Philips Hue

Wśród gamy produktów debiutuje również nowa generacja girland świetlnych Philips Hue Festavia do instalacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. To świetny sposób na stworzenie przytulnej atmosfery w domu podczas świąt i innych okazji oraz na przyozdobienie ogrodu podczas grilla czy przyjęcia prawdziwą feerią świateł o płynnych przejściach barw. Nowe girlandy świetlne są dostępne w trzech wersjach: 100 diod LED na 8-metrowym przewodzie, 250 diod LED na 20-metrowym przewodzie i 500 diod LED na 40-metrowym przewodzie. W aplikacji Philips Hue dostępne będą również trzy nowe efekty świetlne, stworzone specjalnie do girland świetlnych Festavia: Prism, Glisten i Opal. Efekty te będą również dostępne w girlandach świetlnych Festavia pierwszej generacji, a efekt Prism będzie dostępny we wszystkich lampach Philips Hue obsługujących kolory.



Nowa inteligentna żarówka Philips Hue MR16 pozwala korzystać z inteligentnego oświetlenia Philips Hue w tradycyjnych lampach zamontowanych w dowolnym miejscu w domu. Żarówka działa pod niskim napięciem 12V, podobnie jak standardowe żarówki MR16 i jest kompatybilna z większością transformatorów. Dzięki dwuwtykowej podstawie i standardowej szerokości żarówka idealnie pasuje do większości obecnych opraw oświetleniowych, zarówno pod względem rozmiaru, jak i stylu.



Wszyscy użytkownicy produktów Philips Hue mogą teraz korzystać z dobrodziejstw kompatybilności z protokołem Matter dzięki aktualizacji oprogramowania mostka Philips Hue Bridge dostępnej od września 2023 r. Po ukazaniu się aktualizacji użytkownicy będą mogli łatwiej połączyć swój system Philips Hue z innymi urządzeniami i aplikacjami inteligentnego domu zgodnymi ze standardem Matter.



Więcej informacji o najnowszych produktach i funkcjach aplikacji Philips Hue można znaleźć pod adresem: www.philips-hue.com/newlaunches.



Dostępność:

• Przewodowa kamera Philips Hue Secure w kolorze czarnym lub białym – dostępna od jesieni 2023 r. w cenie 199,99 EUR i 229,99 EUR z podstawką.

• Kamera z akumulatorem Philips Hue Secure w kolorze czarnym lub białym – dostępna od jesieni 2023 w cenie 249,99 EUR.

• Kamera z reflektorem Philips Hue Secure w kolorze czarnym – dostępna od pierwszego kwartału 2024 r. w cenie 349,99 EUR.

• Czujnik kontaktowy Philips Hue Secure w kolorze czarnym lub białym – dostępny od jesieni 2023 r. w cenie 39,99 EUR (1 w zestawie) lub 69,99 EUR (2 w zestawie).

• Uchwyt kamery Philips Hue Secure z kolcem do wbicia w podłoże – dostępny od jesieni 2023 r. w cenie 39,99 EUR.

• Podstawka Philips Hue Secure w kolorze czarnym i białym – dostępna od jesieni 2023 r. w cenie 49,99 EUR.

• Niskonapięciowy zewnętrzny przewód do ładowania Philips Hue Secure – dostępny od jesieni 2023 r. w cenie 29,99 EUR.

• Linka zabezpieczająca przed upadkiem Philips Hue Secure – dostępna od jesieni 2023 r. w cenie 14,99 EUR.

• Subskrypcja podstawowa (Basic) Philips Hue Secure z 30-dniową historią wideo – dostępna od jesieni 2023 r. w cenie 3,99 EUR za kamerę miesięcznie lub 39,99 EUR za kamerę rocznie.

• Subskrypcja Plus Philips Hue Secure z 60-dniową historią wideo – dostępna od jesieni 2023 r. w cenie 9,99 EUR miesięcznie lub 99,99 EUR rocznie za więcej niż jedną kamerę.

• Girlandy świetlne Philips Hue Festavia – dostępne od września 2023 r. w cenie 119,99 EUR (100 diod LED) / 219,99 EUR (250 diod LED) / 359,99 EUR (500 diod LED).

• Żarówki Philips Hue MR16 White ambiance oraz White and Color Ambiance – dostępne od września 2023 r. w cenie 39,99 EUR (1 w zestawie, White ambiance) / 64,99 EUR (2 w zestawie, White ambiance) / 64,99 EUR (1 w zestawie, White and color ambiance) / 109,99 EUR (2 w zestawie, White and color ambiance).