PHILIPS: flagowy monitor serii X

PHILIPS 349X7FJEW to robiący wrażenie, 34-calowy monitor serii X o rozdzielczości 3440 x 1440. Ciekawe wzornictwo i zakrzywiony ekran spodobają się estetom, natomiast gracze docenią wsparcie dla technologii AMD FreeSync oraz wysoką jakość obrazu dzięki zastosowaniu matrycy MVA.



Zakrzywiony ekran oraz wąskie ramki

Seria X to flagowe monitory w ofercie marki PHILIPS. Model 349X7FJEW wyróżnia się nie tylko parametrami, ale też minimalistycznym i bardzo eleganckim wyglądem. 34-calowa zakrzywiona matryca MVA o panoramicznej (21:9) rozdzielczości UWQHD, zamknięta jest w białej obudowie z wąskimi ramkami. Całość osadzono na aluminiowej podstawie z regulacją wysokości w zakresie 15 cm. Monitor mimo swoich gabarytów waży tylko 8,21 kg.

Do pracy i do rozrywki

PHILIPS 349X7FJEW dedykowany jest do zastosowań multimedialnych i dzięki technologii Ultra Wide-Color cechuje się dobrym odwzorowaniem naturalnych barw (99,5% sRGB) – sprawdzi się zarówno podczas edycji zdjęć, jak i materiałów wideo. Monitor obsługuje tryb MultiView dla dwóch podłączonych jednocześnie urządzeń, w którym ekran 21:9 może zostać podzielony na dwa niezależne obszary robocze.

Zakrzywiona matryca modelu 349X7FJEW na pewno przypadnie do gustu kinomanom. Pomimo tego, że nie jest to model typowo gamingowy, gracze na pewno docenią imersję jaką daje promień krzywizny równy 1800 mm i możliwości technologii AMD FreeSync. Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu to 100 Hz. Współczynnik kontrastu dla matrycy MVA wynosi 3000:1, a maksymalna jasność podświetlenia to 300 cd/m².

Porty i funkcje dodatkowe

Najnowszy monitor serii X wyposażony został w pełen komplet złączy: HDMI 1.4, HDMI 2.0 oraz DisplayPort 1.2. Posiada również zintegrowany, aktywny hub USB 3.0 z czterema portami – przydatny szczególnie dla użytkowników laptopów. Jeden z portów USB 3.0 wspiera tryb szybkiego ładowania urządzeń mobilnych. W obudowie osadzone zostały dwa głośniki stereo o mocy 5 W każdy.

PHILIPS 349X7FJEW jako model flagowy oferuje wszystkie kluczowe technologie poprawiające jakość obrazu (SmartContrast oraz SmartImage), ale także te poprawiające komfort użytkownika spędzającego przed ekranem kilka godzin dziennie. Tryb LowBlue ogranicza emisję niebieskiego światła, a rozwiązanie Flicker-free redukuje migotanie wyświetlacza, co zapobiega szybkiemu męczeniu się wzroku.

Cena i dostępność

Monitor PHILIPS 349X7FJEW pojawi się w sprzedaży na przełomie kwietnia i maja. Sugerowana przez producenta cena detaliczna to 4009 zł.