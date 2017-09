Philips 328P8K - nowy monitor 8K

Podczas targów IFA 2017 mieliśmy okazję zobaczyć nowy monitor Philips 328P8K, który wyposażony został w matrycę 8K. Sprzęt ten jest przeznaczony głównie dla osób pracujących nad grafiką, bowiem zapewnia świetne odwzorowanie barw. Nie znamy jeszcze jego pełnej specyfikacji.



Wiemy jednak, że Philips 328P8K otrzymał ekran IPS o wielkości 31,5 cala i rozdzielczości 7680 x 4320 pikseli i odświeżaniu 60 Hz. Jego kąty widzenia wynoszą 178 stopni w pionie i poziomie. Może on wyświetlać 1,07 miliarda kolorów i zapewnia 100% pokrycie palety Adobe RGB. Współczynnik kontrastu w tym przypadku wynosi 1300:1, a jasność to 400 cd/m2.



Nowy model będzie zgodny z materiałami HDR. Posiada dwa złącza DisplayPort 1.3 i trzeba skorzystać z obu, aby pracować w natywnej rozdzielczości. Na pokładzie nie zabrakło głośników 3W, kamerki HD i złącza USB typu A i USB typu C. Sprzęt wejdzie na rynek w pierwszej połowie 2018 roku. Jego cena nie jest jeszcze znana, ale zapewne będzie wysoka i wyniesie około 4000 dolarów.