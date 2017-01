Phanteks Enthoo Elite - nowa obudowa

Firma Phanteks wprowadziła na rynek nowy model obudowy komputerowej, która będzie wyróżniała się ponadprzeciętną jakością wykonania i funkcjonalnością. Model ten ma jednak kosztować blisko 4000 złotych.



Phanteks Enthoo Elite to urządzenie w formacie Full Tower, które wykonane jest z aluminium i stali. Na jej pokładzie mamy okno z hartowanego szkła. Wymiary sprzętu to 270 mm x 750 mm x 615 mm, a waga to aż 33 kg. W środku zmieścimy płytę główną w formacie E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX i EEB. Na inne podzespoły także przeznaczono dużo miejsca, bowiem mamy tutaj sloty na 10 kart rozszerzeń, 13 zatok 3,5 cala i sześć 2,5 cala. Nie zabrakło opcji instalacji napędu optycznego 5,25 cala. W środku możemy włożyć kartę grafiki o długości do 554 mm, cooler CPU o wysokości do 210 mm i zasilacz o długości maksymalnej 291 mm. W komplecie znajdziemy trzy wentylatory 140 mm z przodu, jeden 140 mm z tyłu i jeden 140 mm na górze. Poza tym jest sporo miejsca na dodatkowe chłodzenie i radiatory chłodzenia wodnego np. z przodu do 560 mm, na górze do 420 mm, na dole do 420 mm itd.



Z przodu producent przygotował cztery porty USB 3.0, dwa gniazda mikrofonowe, dwa gniazda słuchawkowe, dwa przyciski reset, przełącznik podświetlenia i jeden port USB 3.1 typu C. Konstrukcja współpracuje z systemami podświetlenia Asus i MSI. Do wyboru będziemy mieli obudowę Phanteks Enthoo Elite w kolorze Satin Black i Anthracite Grey. Jej cena to 899 euro, przez co pozwolą sobie na nią tylko nieliczni użytkownicy.