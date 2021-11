PATRIOT prezentuje nowe dyski SSD - P310 i Viper Gaming VPN110

PATRIOT, wiodący producent rozwiązań z zakresu pamięci i nośników danych, prezentuje dwa nowe dyski SSD - P310 i VPN110. To rozwinięcie oferty firmy w ramach popularnych serii, cenionych zarówno przez użytkowników poszukujących produktów o najlepszym stosunku możliwości do ceny, jak i graczy stawiających na wysoką wydajność.



P310 - świetny stosunek ceny do możliwości



Coraz więcej użytkowników odchodzi od dysków SSD SATA III na rzecz PCIe NVMe, dlatego PATRIOT wychodzi im naprzeciw, oferując nośnik zapewniający zdecydowanie wyższą wydajność przy zachowaniu przystępnej ceny. Nowa seria P310 to nośniki w formacie M.2 2280 korzystające z interfejsu Gen3 x4 NVMe 1.3, które bazują na nowoczesnych kontrolerach oraz wysokiej klasy pamięciach 3D NAND. Charakteryzują się dużą uniwersalnością - dostępne są w pojemnościach od 240 GB do aż 1,92 TB i można je zamontować w komputerach stacjonarnych oraz laptopach.

Seria P310 oferuje o 25% wyższe prędkości transferu i IOP niż standardowe rozwiązania PCIe 3x2. Zapewnia to znaczne skrócenie czasu uruchamiania, ładowania i transferu w porównaniu z tradycyjnymi dyskami twardymi - transfery sekwencyjne sięgają tu 2100 MB/s, a losowe 280 000 IOPS. Jednostronna konstrukcja M.2 pozwala zaoszczędzić miejsce i zapewnia kompatybilność z najcieńszymi nawet laptopami, a kontroler nowej generacji pozbawiony pamięci DRAM umożliwia redukcję kosztów bez dużego kompromisu w zakresie wydajności i jakości.

Dobry dysk powinien charakteryzować się także stabilnością i niezawodnością, dlatego firmware zastosowany w P310 zapewnia całkowitą kontrolę ścieżki danych i wsparcie ze strony technologii LDPC (low-density parity-check) ECC. Gwarantuje to integralność danych, zapobiega ich uszkodzeniu i umożliwia zachowanie maksymalnej wydajności przy niskim poborze energii. Wsparcie dla trybów oszczędzania energii APST, ASPM i L1.2 maksymalizuje natomiast czas pracy laptopa na baterii. PATRIOT P310 objęty jest 3-letnią gwarancją producenta.



Seria P310 trafi do sklepów w listopadzie, a przybliżone sugerowany poszczególnych modeli kształtować będą się następująco:



240 GB - ok. 135 zł

480 GB - ok. 220 zł

960 GB - ok. 440 zł

1,92 TB - ok. 975 zł

VPN110 - bezkompromisowa wydajność w nowej odsłonie



Seria VPN110 to z kolei nowe wysokowydajne dyski SSD od Viper Gaming, które zapewniają idealne połączenie najwyższej wydajności, ultraszybkich transferów i możliwości w ramach wielozadaniowości. Dyski z tej serii korzystają z interfejsu PCIe Gen 3 x4 z protokołem NVMe 1.3 i wyposażone są w pamięci NAND flash typu 3D TLC oraz wysokiej klasy kontroler wspierany przez pamięć podręczną DRAM. Nośniki bazują na złączu M.2 i dostępne są w trzech wersjach pojemnościowych: 512 GB, 1 TB i 2 TB. VPN110 zapewnia doskonałą wydajność, oferując transfery sekwencyjne sięgające do 3300 MB/s dla odczytu i 3000 MB/s dla zapisu i losowe dochodzące do 500 000 IOPS. Relatywnie niski profil dysków sprawia, że idealnie sprawdzają one się nie tylko w gamingowych maszynach, ale i komputerach All-in-One.

VPN110 to idealny wybór dla graczy, entuzjastów technologii, twórców treści i profesjonalistów zajmujących się renderowaniem wideo, którzy szukają szybkiego czasu uruchamiania i natychmiastowego dostępu do swoich danych, aby uzyskać lepszą produktywność. Nowy dysk PATRIOT jest 5 razy szybszy niż dyski SSD SATA, a jego dodatkowym atutem jest zarządzanie temperaturami - specjalny czujnik termiczny eliminuje ryzyko przegrzania dysku i tym samym spadków wydajności. Za niską temperaturę pracy urządzenia odpowiada zaś aluminiowy radiator z 6 żebrami termicznymi, zapewniający doskonałe rozpraszanie ciepła. Wszystko to przekłada się na stabilną pracę, najwyższą wydajność oraz dłuższą żywotność, dzięki czemu Patriot VPN110 to jeden z najbardziej niezawodnych dysków w swojej klasie.

Seria VPN110 trafi do sklepów na początku listopada, a przybliżone sugerowany poszczególnych modeli kształtować będą się następująco: