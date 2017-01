Panasonic FZ-A2 - tablet do zadań specjalnych

Firma Panasonic pokazała nowy model wzmocnionego tabletu, który będzie pracował pod kontrolą systemu Google Android. Model ten posiada certyfikat IP65 i spełnia wymogi normy MIL-STD-810G.



Panasonic FZ-A2 oferuje ekran o jasności 800 nitów, dzięki czemu możemy z niego korzystać w pełnym słońcu, a nawet w deszczu. Jest on odporny na pył, wibracje i uderzenia, a obsługiwać go można także w rękawiczkach. Wyświetlacz ma 10,1 cala i pracuje przy rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli. Pod maską zamontowano czterordzeniowy procesor Intel Atom x5-Z8550 o częstotliwości 1,44 GHz z Burst do 2,4 GHz, GPU HD Graphics 400, 4 GB pamięci RAM, 32 GB pamięci na pliki, dwuzakresowy kontroler sieci bezprzewodowych 802.11ac (Intel AC-8260), Bluetooth 4.2+EDR, GPS, port USB 3.0, port USB 3.1 typu C, port HDMI, złącze replikatora portów, wyjście audio, dwa mikrofony, 8 MPix aparat cyfrowy z tyłu, 2 MPix aparat z przodu oraz baterię, która pozwala na pracę przez 9 godzin bez ładowania. Opcjonalnie będzie także dostępne 4G.



Panasonic FZ-A2 posiada także przyciski fizyczne, z czego trzy są konfigurowalne. Cena tabletu wyniesie 2189 dolarów.