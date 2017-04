Palit GeForce GTX 1080 Ti GameRock i GameRock Premium Edition

Firma Palit wprowadziła do swojej oferty dwa nowe modele kart graficznych o nazwach: GeForce GTX 1080 Ti GameRock oraz GameRock Premium Edition. Urządzenia te wyposażono w system chłodzenia TurboJET4, gdzie mamy dwa podwójne wentylatory w układzie anty-cyklonowym. To rozwiązanie ma zapewnić większe ciśnienie powietrza przy niższym szumie.



Palit podkreśla, że jego chłodzenie da nawet o 12 stopni Celsjusza niższe temperatury, niż w przypadku kart z dwoma wentylatorami. Do tego wytwarzany hałas ma być o 6 dB niższy niż w przypadku innych coolerów. Wentylatory do granicy 60 stopni Celsjusza będą wyłączone. Karta jest dodatkowo podświetlana diodami RGB, a na laminacie zastosowano sekcję zasilania 12+2. Obie karty działają w różnych trybach. Model GameRock oferuje tryb OC o zegarze bazowym 1518 MHz i 1632 MHZ w GPU Boost. Poza tym tryb Gaming o zegarach odpowiednio 1505 i 1620 MHz oraz Silent o zegarze bazowym 1493 MHz.



W przypadku wersji GameRock Premium Edition mamy tryb OC ustawiony na taktowanie 1594 MHz (1708 MHz w GPU Boost), tryb Gaming o zegarach 1556 i 1670 MHz oraz tryb Silent o zegarze 1518 MHz (GPU Boost nie podano).