Firma Palit pokazała nową wersję karty graficznej GeForce GTX 1080. Mowa tutaj o fabrycznie podkręconym modelu, który chłodzony jest autorskim systemem z dwoma wentylatorami na pokładzie. Sprzęt ten ma być tańszy od pozostałych produktów Palita z tym samym układem.



Palit GeForce GTX 1080 Dual OC wydaje się być idealnym wyborem dla osób, które chcą wybrać 1080-tkę, ale przy tym nie wydać majątku. Produkt ten będzie nieznacznie podkręcony, co oznacza, że standardowy zegar ustawiono na 1620 MHz, a w trybie Boost wynosi on 1759 MHz. Nie zmieniono częstotliwości taktowania w przypadku pamięci (8 GB GDDR5X), która wynosi 10 GHz. Za chłodzenie odpowiada dwuslotowy system z dużym, aluminiowym radiatorem, rurkami termoprzewodzącymi i dwoma wentylatorami. Śmigła obracają się dopiero po przekroczeniu przez kartę 50 stopni Celsjusza. To sprawia, że w spoczynku karta jest bezgłośna.



Na śledziu znajdziemy trzy złącza DisplayPort 1.4 i po jednym HDMI 2.0b oraz DVI-D. Zasilanie karty wymaga podpięcia wtyczki osiem pin PEG. Nie zabrakło także złącz SLI. Niestety konkretna cena Palit GeForce GTX 1080 Dual OC nie jest jeszcze znana, ale wiemy, że powinna być atrakcyjna.