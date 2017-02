Firma Palit wprowadziła do swojego portfolio nowy model karty graficznej, która będzie wyposażona w pasywne chłodzenie, co zapewni totalną ciszę. Nowość nie będzie posiadała podkręconych zegarów, a jednak będzie droższa od podstawowych modeli GTX 1050 Ti.



Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX oparta jest na rdzeniu GP107 i posiada 768 rdzeni CUDA. Karta pracuje z taki samymi zegarami co GTX 1050 Ti i wynoszą one 1290 MHz i 1392 MHz w trybie Boost. Do tego mamy 4 GB pamięci GDDR5 o taktowaniu 7000 MHz. Na śledziu umieszczono trzy wyjścia wideo: DVI-D, HDMI 2.0b i DisplayPort 1.4. Nie ma potrzeby podłączania dodatkowej wtyczki zasilania. Pasywne chłodzenie zbudowano z aluminiowego radiatora i dwóch rurek heat-pipe. Całość pobiera mało energii przez co nie ma problemów z odprowadzeniem ciepła.



Palit GeForce GTX 1050 Ti KalmX będzie kosztowała 170 euro, czyli podobnie jak inne modele, które są podkręcone, ale nie mają chłodzenia pasywnego. Za ciszę trzeba jednak swoje dopłacić.