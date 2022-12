Oto Hama Passion Turn, czyli słuchawki i głośnik mobilny w jednym

Marka opracowała nietypową hybrydową konstrukcję, która sprawdza się zarówno jako słuchawki nauszne, jak i głośnik Bluetooth 5.3 jednocześnie. Wystarczy odwrócić muszle słuchawek na zewnątrz i możemy słuchać muzyki razem z przyjaciółmi. Słuchawki są w stanie grać na jednym ładowaniu przez 18 godz. Dysponują trzema trybami muzycznymi do wyboru, wbudowanym mikrofonem i wejściem Jack 3,5 mm, obsługują też karty microSD, a także sterowanie dotykowe oraz głosowe.

Niemiecki producent wpadł na pomysł, w jaki sposób cieszyć się słuchaniem muzyki indywidualnie i razem z przyjaciółmi na imprezie w domu czy plenerze. Wszystko to przy użyciu jednego niewielkiego urządzenia, którym są słuchawki i głośniki w jednym – Hama Passion Turn, unikatowa propozycja z dziedziny audio. Są to utrzymane w uniwersalnej czarnej kolorystyce lekkie (waga 292 g) składane słuchawki nauszne z elastycznym pałąkiem, potrafiące pełnić podwójną funkcję. Jak to możliwe? Otóż gdy wywiniemy ich muszle na zewnątrz, otrzymamy głośnik stereo o łącznej mocy 6 watów (po 3 W na każdą muszlę, przy czym możliwy jest też tryb hybrydowy z tylko jedną muszlą grającą jako głośnik).

Słuchawki łączą się z urządzeniem źródłowym, takim jak smartfon, laptop czy tablet, poprzez najnowszą technologię Bluetooth w wersji 5.3, co przekłada się na 10 m zasięgu. Wyposażone są w elastyczny pałąk z możliwością indywidualnej regulacji długości, stąd brak ryzyka uciskania w uszy. Głośność reguluje się za pomocą wbudowanego pokrętła, zaś za sterowanie utworami odpowiada osobny przycisk na obudowie jednego z nauszników. Sam sposób zaprojektowania miękko wyściełanych nauszników gwarantuje odpowiednią pasywną redukcję szumów, odcinającą nas od np. ulicznego hałasu. Mogą się one też składać do wewnątrz, dzięki czemu łatwo schować całą konstrukcję do dołączanego do zestawu etui, plecaka czy kieszeni kurtki.

Litowo-jonowa bateria po naładowania do pełna wystarcza na 18 godzin ciągłego słuchania muzyki w trybie słuchawek. W trybie głośnika sprzęt może pracować bez przerwy przez trzy i pół godziny. Sam proces zasilenia energią urządzenia zajmuje trzy godziny.

Co istotne, słuchawko-głośniki Passion Turn mogą pochwalić się korektorem dźwięku z trzema różnymi efektami do wyboru - wzmocnionym basem, podkreślonymi wysokimi tonami lub wyrównanym dźwiękiem. Tak oto każdy fan określonego rodzaju muzyki powinien łatwo znaleźć najbardziej optymalny dla siebie tryb.

Dzięki obecności złącza Jack 3,5 mm użytkownik sam może zdecydować, czy używać słuchawek lub głośników w trybie Bluetooth, czy podłączyć je np. do telefonu dzięki dodanemu w komplecie kablowi audio.

Producent zadbał oczywiście też o wbudowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych bez ściągania słuchawek (maksymalny czas rozmawiania na jednym ładowaniu to 25 godz.). Wystarczy dotknąć wielofunkcyjnego przycisku na obudowie jednego z nauszników, by rozpocząć, zakończyć lub odrzucić połączenie. Nie trzeba chyba dodawać, że dzięki funkcji głośnika słuchawki łatwo zamienią się w zestaw głośnomówiący, zawieszony komfortowo na szyi.

Warto podkreślić, że najnowszy sprzęt muzyczny z logo Hama obsługuje asystentów głosowych Siri i Google. Wystarczy wcisnąć przycisk korektora na dwie sekundy, bo uaktywnić tę funkcję.

Sprzęt wyposażono w wygodne obustronne wejście USB-C. Naładujemy go za pomocą dołączonego do zestawu kabla. Nie zabrakło tu też gniazda na kartę microSD, dzięki czemu zawsze można mieć dostęp do ukochanych plików muzycznych lub nagranych podcastów.

Głośniko-słuchawki Hama Passion Turn, dane techniczne:

Wersja Bluetooth: 5.3

Pasmo częstotliwości: 2402-2480 MHz

Zakres częstotliwości (słuchawki): 180 Hz - 16 kHz

Zakres częstotliwości (mikrofon): 100 Hz - 10 kHz

Impedancja (słuchawki): 4 Ω

Impedancja (mikrofon): 2,2 kΩ

Technologia MultiPoint

Odległość transmisji: 10 m

WBCV ≥ 75mV

Słuchawki Hama Passion Turn są dostępne w sugerowanej cenie detalicznej 349 zł.